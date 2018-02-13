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Гвардиола: «Цель „Ман Сити“ в Лиге чемпионов – пройти в четвертьфинал»

сегодня, 03:51
БазельЛоготип футбольный клуб Базель-:-Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити22:45 Не начался

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от предстоящего выездного матча с «Базелем» в 1/8 финала Лиги чемпионов:

«Мы пытаемся навязывать свой стиль игры с тех пор, как я пришёл сюда, уже как 18 месяцев. Но класс соперников в Лиге чемпионов выше. Надеюсь, мы сможем с этим справиться.

Не знаю, готовы ли мы выиграть Лигу чемпионов. Я очень сильно верю в наших парней, они это знают. Наша цель – выступить лучше, чем в прошлом сезоне – выйти в четвертьфинал.

„Базель“ в ЛЧ играет в 5 защитников. Он провёл несколько отличных матчей на групповой стадии. Эта команда хорошо организованна в обороне и здорово играет на контратаках. Я уже сказал своим футболистам, что будет очень трудно, особенно здесь. Но мы уверены в себе, и я считаю, что способны показать здесь хорошую игру».

Ранее капитан «Манчестер Сити» Венсан Компани заявил, что команда способна выиграть Лигу чемпионов в текущем сезоне.

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Все комментарии
Горожане
Горожане
сегодня в 11:18
Сити уже в четвертьфинале.
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
сегодня в 09:27
Соперник подходящий для реализации этой цели.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков ответил sihafazatron
сегодня в 09:06
sihafazatron:
о дружочек, ты появился? слава богу, а то я переживал за тебя)) просто напомню базель-мю 1:0. посмотрим как мс сыграет)
Одно дело игра в группе в 5 туре когда все было решено,а другое игра в плэй-офф
sihafazatron
sihafazatron ответил Владимир Ушаков
сегодня в 08:06
Владимир Ушаков:
Спустить 3 раза по 50 на защитников ради выхода в 1/4
о дружочек, ты появился? слава богу, а то я переживал за тебя)) просто напомню базель-мю 1:0. посмотрим как мс сыграет)
Тysоn
Тysоn
сегодня в 07:42
Физрук каталонский..)
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 07:30
С сопрником Манчестер Сити повезло.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 07:16
Спустить 3 раза по 50 на защитников ради выхода в 1/4
Василий 50
Василий 50
сегодня в 04:57
Гвардиола делает вид, что скромный.
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