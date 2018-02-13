Гвардиола: «Цель „Ман Сити“ в Лиге чемпионов – пройти в четвертьфинал»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от предстоящего выездного матча с «Базелем» в 1/8 финала Лиги чемпионов:

«Мы пытаемся навязывать свой стиль игры с тех пор, как я пришёл сюда, уже как 18 месяцев. Но класс соперников в Лиге чемпионов выше. Надеюсь, мы сможем с этим справиться.

Не знаю, готовы ли мы выиграть Лигу чемпионов. Я очень сильно верю в наших парней, они это знают. Наша цель – выступить лучше, чем в прошлом сезоне – выйти в четвертьфинал.

„Базель“ в ЛЧ играет в 5 защитников. Он провёл несколько отличных матчей на групповой стадии. Эта команда хорошо организованна в обороне и здорово играет на контратаках. Я уже сказал своим футболистам, что будет очень трудно, особенно здесь. Но мы уверены в себе, и я считаю, что способны показать здесь хорошую игру».

Ранее капитан «Манчестер Сити» Венсан Компани заявил, что команда способна выиграть Лигу чемпионов в текущем сезоне.