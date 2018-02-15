Дмитрий Черышев: «„Спартак“ обязательно победит, счёт будет 2:0»

Российский футбольный тренер Дмитрий Черышев выразил уверенность, что «Спартаку» сегодня по силам выйти победителем в матче 1/16 финала Лиги Европы против «Атлетика».
«У „Спартака“ сейчас больше всех шансов, потому что команда хорошо выглядит. Единственное, что может сыграть не в их пользу, – то, что они находятся в момент „предсезонки“. Поэтому немного такого „чемпионатского“ соревнования спартаковцам бы не помешало. Что касается „Атлетика“, то испанский клуб находится не в лучшей своей форме. Бильбао – это команда этапов: на протяжении трёх-пяти лет она играет довольно-таки ровно, потом у неё происходит небольшой спад, смена поколений. Именно это мы наблюдаем сейчас.
„Спартаку“ достался соперник, которого можно обыграть. У „Атлетика“ очень опасный центральный нападающий – Ариц Адурис. Он забивает и использует любой предоставленный ему шанс у ворот соперника. Этому игроку нужно уделить больше всего внимания. В родных стенах „Атлетик“ – страшная, сильная и интересная команда, но посмотрим, что они могут показать при температуре минус 8-10 градусов. Такая холодная погода – огромный плюс для москвичей. „Спартак“ обязательно победит, и думаю, счёт будет 2:0».
Напомним, что этот матч пройдет при повышенных мерах безопасности.
АГА... ОСОБЕННО ДЛЯ ТАКИХ КОРЕННЫХ МОСКВИЧЕЙ КАК ЛУИС АДРИАНО, ПРОМЕС И ЗЕ ЛУИШ, БУГАГАГА
АГА... ОСОБЕННО ДЛЯ ТАКИХ КОРЕННЫХ МОСКВИЧЕЙ КАК ЛУИС АДРИАНО, ПРОМЕС И ЗЕ ЛУИШ, БУГАГАГА
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1036615.shtml
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...после этих слов вспомнилась история из далёких 80-х годов прошлого столетия...
...это было поздней осенью в Юрмале ...какой-то турнир из четырёх команд...
...мне запомнилась игра одной сибирской команды с командой с кавказа...
...дубак был ужасный , около нуля , дождь и ветер...
...выход сибиряков на поле...рукава футболок натянуты на кисти рук , головы втянуты в плечи , скукоженые и еле ползущие по полю...
....выход кавказской команды - как резво гарцующие жеребцы , пар от них валил...
...счёт не помню , но результат был по настрою команд , явно не в пользу сибиряков...
...так и у нас , когда в команде полсостава из тёплых стран о каком может преимуществе идти речь ?
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1036615.shtml
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...после этих слов вспомнилась история из далёких 80-х годов прошлого столетия...
...это было поздней осенью в Юрмале ...какой-то турнир из четырёх команд...
...мне запомнилась игра одной сибирской команды с командой с кавказа...
...дубак был ужасный , около нуля , дождь и ветер...
...выход сибиряков на поле...рукава футболок натянуты на кисти рук , головы втянуты в плечи , скукоженые и еле ползущие по полю...
....выход кавказской команды - как резво гарцующие жеребцы , пар от них валил...
...счёт не помню , но результат был по настрою команд , явно не в пользу сибиряков...
...так и у нас , когда в команде полсостава из тёплых стран о каком может преимуществе идти речь ?
Да??))) Ты межсезонку вообще наблюдал??))
Да??))) Ты межсезонку вообще наблюдал??))
А ты, Дима, знаешь этот чемпионат в отличие от своего тёзки?
А ты, Дима, знаешь этот чемпионат в отличие от своего тёзки?