Дмитрий Черышев: «„Спартак“ обязательно победит, счёт будет 2:0»

Российский футбольный тренер Дмитрий Черышев выразил уверенность, что «Спартаку» сегодня по силам выйти победителем в матче 1/16 финала Лиги Европы против «Атлетика».

«У „Спартака“ сейчас больше всех шансов, потому что команда хорошо выглядит. Единственное, что может сыграть не в их пользу, – то, что они находятся в момент „предсезонки“. Поэтому немного такого „чемпионатского“ соревнования спартаковцам бы не помешало. Что касается „Атлетика“, то испанский клуб находится не в лучшей своей форме. Бильбао – это команда этапов: на протяжении трёх-пяти лет она играет довольно-таки ровно, потом у неё происходит небольшой спад, смена поколений. Именно это мы наблюдаем сейчас.

„Спартаку“ достался соперник, которого можно обыграть. У „Атлетика“ очень опасный центральный нападающий – Ариц Адурис. Он забивает и использует любой предоставленный ему шанс у ворот соперника. Этому игроку нужно уделить больше всего внимания. В родных стенах „Атлетик“ – страшная, сильная и интересная команда, но посмотрим, что они могут показать при температуре минус 8-10 градусов. Такая холодная погода – огромный плюс для москвичей. „Спартак“ обязательно победит, и думаю, счёт будет 2:0».



Напомним, что этот матч пройдет при повышенных мерах безопасности.