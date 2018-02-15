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Дмитрий Черышев: «„Спартак“ обязательно победит, счёт будет 2:0»

вчера, 16:18
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 3Логотип футбольный клуб Атлетик (Бильбао)АтлетикМатч завершен

Российский футбольный тренер Дмитрий Черышев выразил уверенность, что «Спартаку» сегодня по силам выйти победителем в матче 1/16 финала Лиги Европы против «Атлетика».

«У „Спартака“ сейчас больше всех шансов, потому что команда хорошо выглядит. Единственное, что может сыграть не в их пользу, – то, что они находятся в момент „предсезонки“. Поэтому немного такого „чемпионатского“ соревнования спартаковцам бы не помешало. Что касается „Атлетика“, то испанский клуб находится не в лучшей своей форме. Бильбао – это команда этапов: на протяжении трёх-пяти лет она играет довольно-таки ровно, потом у неё происходит небольшой спад, смена поколений. Именно это мы наблюдаем сейчас.

„Спартаку“ достался соперник, которого можно обыграть. У „Атлетика“ очень опасный центральный нападающий – Ариц Адурис. Он забивает и использует любой предоставленный ему шанс у ворот соперника. Этому игроку нужно уделить больше всего внимания. В родных стенах „Атлетик“ – страшная, сильная и интересная команда, но посмотрим, что они могут показать при температуре минус 8-10 градусов. Такая холодная погода – огромный плюс для москвичей. „Спартак“ обязательно победит, и думаю, счёт будет 2:0».

Напомним, что этот матч пройдет при повышенных мерах безопасности.

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Все комментарии
InKarpinWeTrust
InKarpinWeTrust
вчера в 19:49
ВПРОЧЕМ, ЧЕГО ГАДАТЬ-ТО?! ОСТАЛСЯ ЧАС С НЕБОЛЬШИМ ДО МАТЧА. А ТАМ ПОГЛЯДИМ. УДАЧИ АТЛЕТИКУ!
InKarpinWeTrust
InKarpinWeTrust
вчера в 19:48
Такая холодная погода – огромный плюс для москвичей...


АГА... ОСОБЕННО ДЛЯ ТАКИХ КОРЕННЫХ МОСКВИЧЕЙ КАК ЛУИС АДРИАНО, ПРОМЕС И ЗЕ ЛУИШ, БУГАГАГА
Parovoznik
Parovoznik ответил Спартач-болельщик
вчера в 19:29
Спартач-болельщик:
...мы верующие , но не суеверные...
... "Боже Спартак храни", не? ))
Спартач-болельщик
Спартач-болельщик ответил Parovoznik
вчера в 19:26
Parovoznik:
Ну вот сглазит же!!!
...мы верующие , но не суеверные...
Спартач-болельщик
Спартач-болельщик
вчера в 19:22
Такая холодная погода – огромный плюс для москвичей.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1036615.shtml
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...после этих слов вспомнилась история из далёких 80-х годов прошлого столетия...
...это было поздней осенью в Юрмале ...какой-то турнир из четырёх команд...
...мне запомнилась игра одной сибирской команды с командой с кавказа...
...дубак был ужасный , около нуля , дождь и ветер...
...выход сибиряков на поле...рукава футболок натянуты на кисти рук , головы втянуты в плечи , скукоженые и еле ползущие по полю...
....выход кавказской команды - как резво гарцующие жеребцы , пар от них валил...
...счёт не помню , но результат был по настрою команд , явно не в пользу сибиряков...

...так и у нас , когда в команде полсостава из тёплых стран о каком может преимуществе идти речь ?
Кирилыч
Кирилыч
вчера в 19:00
пусть будет 2-0. я не против!
Завтра
Завтра
вчера в 18:06
"У „Спартака“ сейчас больше всех шансов, потому что команда хорошо выглядит."

Да??))) Ты межсезонку вообще наблюдал??))
Литейный 4
Литейный 4
вчера в 17:40
Литейный 4: «„Спартак“ обязательно проиграет, счёт будет 1-4!!!
Doping87
Doping87
вчера в 17:36
Посмотрим. Надеюсь не унылые 0:0...
Miaf
Miaf
вчера в 17:21
В чем я точно уверен, так это в том, что Спартак сегодня покажет отличную игру.
cska.78
cska.78
вчера в 17:08
Пропустит спартак!
kastites
kastites
вчера в 16:55
Ну и шутки у него
makkie
makkie ответил cska plus
вчера в 16:53
cska plus:
Черышев тренер чего?
Ну, допустим, он работал в Вильяреале в своё время - так что испанский чемпионат, можно сказать, знает изнутри.
А ты, Дима, знаешь этот чемпионат в отличие от своего тёзки?
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 16:51
У „Спартака“ сейчас больше всех шансов, потому что команда хорошо выглядит. Единственное, что может сыграть не в их пользу, – то, что они находятся в момент „предсезонки“. (с). Так Спартак хорошо выглядит или всё же находится в момент предсезонки? Так или иначе с прогнозами надо быть осторожней. Можно и сглазить... и кто его этот Атлетик знает - вдруг их попрёт от морозной погоды).
Faustello
Faustello
вчера в 16:51
Закинулся бромонтачиком )))
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил cska plus
вчера в 16:41
cska plus:
Черышев тренер чего?
А пончик - тренер чего?
cska plus
cska plus
вчера в 16:37
Черышев тренер чего?
drug01
drug01
вчера в 16:36
Дмитрий льстит ....или просится в Спартак???
Parovoznik
Parovoznik
вчера в 16:31
Ну вот сглазит же!!!
MIKITA463295
MIKITA463295
вчера в 16:22
Ну Черышев,вот надо тебе что нибудь да ляпнуть и это перед матчем... Ну раз сказал постучи по дереву раз тысяча...
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