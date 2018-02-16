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Мбаппе: «ПСЖ потребуется решительность и ярость, чтобы пройти „Реал“»

сегодня, 11:13
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)3 : 1Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе разочарован поражением от «Реала» в 1/8 финала Лиги чемпионов, однако уверен, что борьба еще не закончена:

«Поражение по-настоящему тяжело принять, но ничего пока не решено. Грядет великая битва, которая может позволить нам выйти в следующий раунд.

У нас талантливые игроки, но также потребуется огромная решительность и ярость, чтобы преодолеть соперника и не чувствовать никаких ограничений. На „Парк де Пренс“ все возможно. Мы знаем, что фанаты будут заряжены и поддержат нас до самого конца.

Мы отдадим тело и душу, чтобы сотворить историю, все вместе. Это Париж!»

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Все комментарии
NOVA
NOVA ответил BARCELONA-BEST
сегодня в 13:10
BARCELONA-BEST:
Нужны свои судьи чтобы пройти реал. С ними по другому никак. С каждым надо на их языке разговаривать.
да!!! Барселоналоне без них никак!!!
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 13:09
Да ладно,сделают "героические" 2-1 и долго будут сетовать,что могли пройти Реал.
амурец
амурец ответил вхсо 111
сегодня в 13:07
вхсо 111:
Вспомни без заряженного судьи вы 4-0 влетели, а с двенадцатым игроком под именем Айтикен 6-1. Так, что про арбитров помолчи.)
не пусть пишет без скамарохов скучно
Сантус
Сантус
сегодня в 13:04
.....ещё бы сказал:отступать некуда-позади Париж....)
Ptaha91
Ptaha91
сегодня в 13:04
Вот зачем ты туда перешел не понимаю...
вхсо 111
вхсо 111 ответил BARCELONA-BEST
сегодня в 12:33
BARCELONA-BEST:
Нужны свои судьи чтобы пройти реал. С ними по другому никак. С каждым надо на их языке разговаривать.
Вспомни без заряженного судьи вы 4-0 влетели, а с двенадцатым игроком под именем Айтикен 6-1. Так, что про арбитров помолчи.)
амурец
амурец ответил BARCELONA-BEST
сегодня в 12:27
BARCELONA-BEST:
Нужны свои судьи чтобы пройти реал. С ними по другому никак. С каждым надо на их языке разговаривать.
в матче с Барселоной у ПСЖ своих судей не было, Был только звезда Барселоны Айтекин
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
сегодня в 12:19
Нужны свои судьи чтобы пройти реал.
С ними по другому никак. С каждым надо на их языке разговаривать.
NOVA
NOVA
сегодня в 11:57
Реал и тока Реал!!!
Неймар000
Неймар000
сегодня в 11:25
Прикончат реал
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