Мбаппе: «ПСЖ потребуется решительность и ярость, чтобы пройти „Реал“»

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе разочарован поражением от «Реала» в 1/8 финала Лиги чемпионов, однако уверен, что борьба еще не закончена:

«Поражение по-настоящему тяжело принять, но ничего пока не решено. Грядет великая битва, которая может позволить нам выйти в следующий раунд.

У нас талантливые игроки, но также потребуется огромная решительность и ярость, чтобы преодолеть соперника и не чувствовать никаких ограничений. На „Парк де Пренс“ все возможно. Мы знаем, что фанаты будут заряжены и поддержат нас до самого конца.

Мы отдадим тело и душу, чтобы сотворить историю, все вместе. Это Париж!»