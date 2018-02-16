Монтелла: «Среди всех тренеров мира я хотел бы поработать под руководством Моуриньо»

Главный тренер «Севильи» Винченцо Монтелла с нетерпением ждет соперничества с Жозе Моуриньо и его игроками из «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Лиги чемпионов:

«Моуриньо — абсолютный победитель. Такая формулировка относится к нему больше, чем к любому другому тренеру.

Он тратит много времени на то, чтобы проникнуть в разум игроков и использовать их потенциал по максимуму, объединить их.

Если бы мне пришлось выбрать только одного тренера в мире, это был бы Моуриньо. Я встречался со многими великими специалистами в течение карьеры, но именно под руководством Жозе я хотел бы поработать больше всего.

Когда я стал тренером, пробовал применять его приемы».

Первый матч состоится 21 февраля в Испании.

Кого поддержать в плей-офф Лиги чемпионов?