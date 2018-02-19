«Арсенал» готов предложить 40 млн фунтов за защитника «Наполи»

Исходя из данных прессы, «Арсенал» всерьез нацелился на приобретение защитника «Наполи» Калиду Кулибали.
Сообщается, что английский клуб может оформить переход 26-летнего футболиста ближайшим летом. Сенегалец является одним из самых лучших игроков обороны в итальянской Серии А. Ориентировочная трансферная стоимость Калиду составляет 40 миллионов фунтов.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» отправил скаутов в Италию на просмотр Кулибали.
Во первых предложение сорока миллионов за "одного из самых лучших игроков обороны Серии А" при том что в АПЛ аналогичные и менее интересные игроки продаются за 80млн. вызовет у босов Наполи лишь усмешку, а во вторых игрок сам не пойдет на понижение. Из Наполи переходить в Уфу или Томь это очень забавное мероприятие.
Во первых предложение сорока миллионов за "одного из самых лучших игроков обороны Серии А" при том что в АПЛ аналогичные и менее интересные игроки продаются за 80млн. вызовет у босов Наполи лишь усмешку, а во вторых игрок сам не пойдет на понижение. Из Наполи переходить в Уфу или Томь это очень забавное мероприятие.
Особенно после заключения контракта с титульным спонсором.
Особенно после заключения контракта с титульным спонсором.