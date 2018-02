Матч «Айнтрахта» и «РБ Лейпциг» прервался из-за сотен теннисных мячей, выброшенных на поле

Начало второго тайма матча 23-го тура Бундеслиги между «Айнтрахтом» и «РБ Лейпциг» пришлось отложить из-за сотен теннисных мячей, выброшенных на поле фанатами хозяев. Не обошлось и без туалетной бумаги.

Таким образом болельщики выражали протест против игры в понедельник, тогда как в Германии матчи традиционно играются с пятницы по воскресенье.

Eintracht Frankfurt vs. RB Leipzig has been delayed after fans threw hundreds of tennis balls onto the field in protest against the game being played on a Monday night 🎾 pic.twitter.com/pgIQyYPbqz