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Моуриньо: «Санчес перешел в „Манчестер Юнайтед“, чтобы играть в Лиге чемпионов»

вчера, 23:36

Главная причина перехода нападающего Алексиса Санчеса из «Арсенала» в «Манчестер Юнайтед» — возможность выступать в Лиге чемпионов. Во всяком случае так утверждает наставник «красных дьяволов» Жозе Моуриньо:

«Да, у нас новый игрок, Алексис Санчес. Мы могли бы дождаться летнего трансферного окна, но решили отправиться на рынок уже сейчас.

Мы чувствовали, что нуждаемся в нем. Лига чемпионов для „Манчестер Юнайтед“ имеет большое значение, а Алексис приложил все усилия, чтобы играть в этом турнире.

Мне было сложно настраивать игроков на соревнование, в котором мы не хотели играть [Лигу Европы]. Но раз уж мы победили, то получили прямую путевку в Лигу чемпионов. Так что мотивация есть всегда. Мы хотим играть против лучших.

Вот и Алексис пришел в команду, чтобы играть в Лиге чемпионов».

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Все комментарии
Pancher_95
Pancher_95
сегодня в 01:33
Пъб Арсену засчитан
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 00:43
Опять уколол Арсения..........
Владимipъ Григорянъ
Владимipъ Григорянъ
вчера в 23:47
Не повезло Санчесу)) Больше 4 матчей не отыграет)) Вышвырнут же)
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