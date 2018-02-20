Моуриньо: «Санчес перешел в „Манчестер Юнайтед“, чтобы играть в Лиге чемпионов»

Главная причина перехода нападающего Алексиса Санчеса из «Арсенала» в «Манчестер Юнайтед» — возможность выступать в Лиге чемпионов. Во всяком случае так утверждает наставник «красных дьяволов» Жозе Моуриньо:

«Да, у нас новый игрок, Алексис Санчес. Мы могли бы дождаться летнего трансферного окна, но решили отправиться на рынок уже сейчас.

Мы чувствовали, что нуждаемся в нем. Лига чемпионов для „Манчестер Юнайтед“ имеет большое значение, а Алексис приложил все усилия, чтобы играть в этом турнире.

Мне было сложно настраивать игроков на соревнование, в котором мы не хотели играть [Лигу Европы]. Но раз уж мы победили, то получили прямую путевку в Лигу чемпионов. Так что мотивация есть всегда. Мы хотим играть против лучших.

Вот и Алексис пришел в команду, чтобы играть в Лиге чемпионов».