Soccer.ru
ГлавнаяНовостиДисквалификации и санкцииНидерланды. Первый дивизион 2025/2026

«Витесс» проиграл дело в суде и окончательно лишился лицензии

вчера, 11:29

«Витесс» проиграл судебное разбирательство в упрощённом порядке в центральном суде Нидерландов. Суд постановил оставить в силе решение лицензионного и апелляционного комитета об отзыве у клуба профессиональной лицензии.

По мнению судьи, лицензионный комитет Королевского футбольного союза Нидерландов (KNVB) правильно применил правила лицензирования и принятые решения не нарушали принципов разумности и справедливости.

Это означает, что «Витесс» не выступит в Первом дивизионе чемпионата страны в сезоне 2025/26.

Подписывайся в ВК
Все новости
Ямаля и Левандовского оштрафовали за нарушение антидопинговых правил
08 августа
Чемпиона Австралии 2022 года лишили лицензии
08 августа
Апелляционный комитет РФС оставил в силе отстранение Писарского за ставки
07 августа
КДК РФС оштрафовал «Ахмат» за оскорбительные выкрики фанатов про «Зенит»
07 августа
Станкович — о красной карточке Хлусевича: «Не считаю это нормальным»
03 августа
ОфициальноАпелляция «Витесса» на отзыв профессиональной лицензии отклонена
03 августа
Сортировать
Все комментарии
Karkaz
Karkaz ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 22:22
В Голландию более сильных тяжело заманить, зп надо платить на уровне топ5 чемпионатов. Цены на молодых талантов выше стали, туда они и вкладывают. Баварии легче. Чемпионат более привлекательный и зп они платят даже больше чем в АПЛ.
DXTK
DXTK ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 21:36
Что им мешает? У Аякса есть деньги с продажи игроков, так почему они не покупают более сильных футболистов не приглашают более сильных тренеров а все по старинке рассчитывают на свою школу..... куда они деньги вкалдывают?

Бавария же как то живет в эпоху английских клубов и двух испанских, а также одного французского, играет в ЛЧ всегда фаворит турнира, берет данный трофей. и гегемон своей лиги.......что мешает Аяксу стать таким же.........
Karkaz
Karkaz ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 18:28
Английские клубы убили европейский футбол, в частности голландский. Раньше АПЛ покупала у аяксов, витесов, бенфик, спортингов с академии или молодых игроков. Но в последние годы они пошли дальше, перехватывают талантов со всего мира, те не успевают дойти до выше перечисленных клубов. Предлагают им больше денег уже в юном возрасте, чем могут предложить голландские и португальские клубы. Клубы АПЛ по на открывали сеть своих школ в других странах. Сити и Челси скупают пачками всех более менее засветившихся, чтобы другим не достались и чтобы сэкономить, не покупая у других клубов с накруткой.
DXTK
DXTK
вчера в 14:39
Голландский футбол явно идет по стопам российского, убивая собственные клубы, а затем примутся и за сам футбол...... совсем недавно Витесс играл в европе а теперь не может получить лицензию.........

Когда в последний раз голландский клуб брал еврокубок? Назовите мне хоть одного нынешнего толкового голландского тренера? Куман и Тен Хаг не стали наследниками тотального футбола, среди футболистов давно нету классных топовых игроков......сейчас только ван Дейк и Думфрис....... Клюверт млд. играет в Борнмуте........... вот и делайте выводы в каком направлении движется их футбол.
112910415
112910415
вчера в 13:52, ред.
За маленький клуб никто не впишется... (
jRest
jRest
вчера в 11:41, ред.
Так и не смогли расплатиться по счетам из Макдональдса после Лёни Слуцкого, обанкротились.
shlomo
shlomo
вчера в 11:38
Адвокаты явно недоработали это дело...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 