«Витесс» проиграл дело в суде и окончательно лишился лицензии

«Витесс» проиграл судебное разбирательство в упрощённом порядке в центральном суде Нидерландов. Суд постановил оставить в силе решение лицензионного и апелляционного комитета об отзыве у клуба профессиональной лицензии.
По мнению судьи, лицензионный комитет Королевского футбольного союза Нидерландов (KNVB) правильно применил правила лицензирования и принятые решения не нарушали принципов разумности и справедливости.
Это означает, что «Витесс» не выступит в Первом дивизионе чемпионата страны в сезоне 2025/26.
Бавария же как то живет в эпоху английских клубов и двух испанских, а также одного французского, играет в ЛЧ всегда фаворит турнира, берет данный трофей. и гегемон своей лиги.......что мешает Аяксу стать таким же.........
Когда в последний раз голландский клуб брал еврокубок? Назовите мне хоть одного нынешнего толкового голландского тренера? Куман и Тен Хаг не стали наследниками тотального футбола, среди футболистов давно нету классных топовых игроков......сейчас только ван Дейк и Думфрис....... Клюверт млд. играет в Борнмуте........... вот и делайте выводы в каком направлении движется их футбол.
