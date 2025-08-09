«Витесс» проиграл дело в суде и окончательно лишился лицензии

1754728149

вчера, 11:29

«Витесс» проиграл судебное разбирательство в упрощённом порядке в центральном суде Нидерландов. Суд постановил оставить в силе решение лицензионного и апелляционного комитета об отзыве у клуба профессиональной лицензии.

По мнению судьи, лицензионный комитет Королевского футбольного союза Нидерландов (KNVB) правильно применил правила лицензирования и принятые решения не нарушали принципов разумности и справедливости.

Это означает, что «Витесс» не выступит в Первом дивизионе чемпионата страны в сезоне 2025/26.