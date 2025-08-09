Soccer.ru
Дани Алвес хочет 100-процентную оплату и гарантии для игры в Медиалиге

вчера, 10:17

Президент Медиалиги Николай Осипов рассказал источнику о ситуации вокруг возможного перехода в один из клубов турнира бывшего защитника «Барселоны», «Ювентуса» и ПСЖ Даниэля Алвеса.

В мае Осипов сообщил, что несколько команд ведут переговоры с бразильцем.

История по Дани очень простая, она сильно не поменялась, потому что стороны не могут прийти к сближению позиций. Он хочет 100-процентную оплату и гарантии на то, чтобы финансовые обязательства были выполнены. Клубы Медиалиги, которые в диалоге, не готовы рисковать, таких клубов два. Они не готовы рисковать такой суммой средств на, мягко говоря, рисковый актив, в контексте готовности играть на 100 процентов. Нужно понимать, что мы все реалисты, ребята из Бразилии часто «исполняют», а тут ещё человек, которому контрактом не помашешь. Поэтому идёт диалог, желание сблизить позиции.

Я на стороне клубов. Считаю, что действительно они имеют полное право, платив такие средства, требовать определённые условия. Если потребуется, мы как лига готовы финансовые обязательства или гарантии предоставить через различные инструменты, подтверждающие наличие средств в случае невыполнения обязательств. Поэтому посмотрим, это было бы очень круто, много фигурирует имён, допускаю, что кто-то приедет раньше, чем Дани.

spax5utayzr3
spax5utayzr3
вчера в 16:31
Не зачем платить огромные деньги за матч любителей.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 12:05
Мне до сих не понятно, какой статус у этой самой Медиалиги. Но деньги у них есть... И деньги немалые. Они стремительно развиваются, создаётся современная организационно-штатная структура, проводятся различные футбольные турниры, команды Медиалиги уже принимают участие в Кубке России 🏆. Не создаётся ли альтернатива нынешнему футбольному хозяйству? Вот смеху будет, когда мы узнаем, что в России существует новая Федерация Футбола со всеми необходимыми атрибутами. Условный Дюков готов к подобному развитию событий?
Alex_67
Alex_67
вчера в 10:40
У них даже Президент есть...
Гость
