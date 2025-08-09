Аршавин — о продлении контракта Умярова со «Спартаком»: «Он это заслужил»

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» высказался о продлении соглашения московского «Спартака» с полузащитником .

Я не фанат Умярова, не был им никогда. Но нужно отметить то, как он провёл прошлый сезон. Наиль превратился в одного из важных игроков «красно-белых». Продление контракта он заслужил. Но если взять рынок, то сколько бы в Европе заплатили Умярову? Думаю, что около 800 тысяч. А как введут новый лимит, он в России и 4 миллиона будет получать.