Аршавин — о продлении контракта Умярова со «Спартаком»: «Он это заслужил»

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин высказался о продлении соглашения московского «Спартака» с полузащитником Наилем Умяровым.
Я не фанат Умярова, не был им никогда. Но нужно отметить то, как он провёл прошлый сезон. Наиль превратился в одного из важных игроков «красно-белых». Продление контракта он заслужил. Но если взять рынок, то сколько бы в Европе заплатили Умярову? Думаю, что около 800 тысяч. А как введут новый лимит, он в России и 4 миллиона будет получать.
По информации инсайдеров, зарплата 25-летнего футболиста по новому договору выросла с 1,2 млн евро до 2 млн евро за сезон.