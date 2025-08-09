Soccer.ru
Аршавин — о продлении контракта Умярова со «Спартаком»: «Он это заслужил»

вчера, 09:24

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин высказался о продлении соглашения московского «Спартака» с полузащитником Наилем Умяровым.

Я не фанат Умярова, не был им никогда. Но нужно отметить то, как он провёл прошлый сезон. Наиль превратился в одного из важных игроков «красно-белых». Продление контракта он заслужил. Но если взять рынок, то сколько бы в Европе заплатили Умярову? Думаю, что около 800 тысяч. А как введут новый лимит, он в России и 4 миллиона будет получать.

По информации инсайдеров, зарплата 25-летнего футболиста по новому договору выросла с 1,2 млн евро до 2 млн евро за сезон.

Bad Listener
Bad Listener
вчера в 17:33
Ох непростые времена ждут весь российский футбол, чую будет он качельный чересчур и чересчур непредсказуемый раз такие нестабильные ребята как Наиль Умяров сейчас в заслуженном почёте. Будет каждая команда играть в черезразовый футбол и целостностью и солидностью мы вряд ли сможем насладиться в будущем, придётся учиться получать удовольствие от рикошетов и хаоса, а не от комбинаций и выучки.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:30
Да уж......грядёт....грядёт время "паспортистов".....
Все сливки с привоза бессмысленных импортных игроков собрали...пора и вектор сменить.....
Теперь наши...кто хоть изредка может ногой по катящемуся мячику попасть будут в цене....и контракты у них будут....не чета нынешним......
112910415
112910415
вчера в 11:25
Ценный, полезный, нужный!
Alex_67
Alex_67
вчера в 11:21, ред.
Мне кажется Наиль Умяров самый переоценённый игрок команды Спартак Москва, прямо сейчас. Раньше таким несомненно был Георгий Джикия. Под микроскопом рассматривали только его удачные действия, которые тиражировали, а потом смаковали восхищаясь. Все привозы и остальные огрехи старались не замечать.
wn9tcds9au75
wn9tcds9au75
вчера в 10:42
Вот так и будут богатеть игроки середины таблицы.
nubom
nubom
вчера в 10:37
Следуя аршавинской логики (которую я полностью разделяю) прогрессировать вьюноше далее не стоит. Через год будет ему 4 млн на блюдечке с голубой каемочкой...
ds6dac64bg8g
ds6dac64bg8g
вчера в 10:35
С ожидаемым лимитом на легионеров это вынужденное действие.
Сп62
Сп62
вчера в 10:28
На сегодня он безусловно лидер Спартака. Прекрасно взаимодействует, как с линией защиты, так и с передней линией. И самое главной не заражён звёздной болезнью.
lotsman
lotsman
вчера в 10:00
Это личное мнение Аршавина, его спросили он ответил. А как считают фанаты Спартака?
jRest
jRest
вчера в 09:48
Если в рублях, то зарплата соответствует уровню игрока. Если в долларах, то пусть в Европу едет и не сидит на шее в цене на бензин.
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:43
Ну можно сделать, что 4 млн и не будет получать. Другое дело надо ли это кому-то?
