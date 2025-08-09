Кейн не хочет возвращаться в Англию и сосредоточен на «Баварии»

1754724683

вчера, 10:31

Нападающий «Баварии» не собирается покидать клуб.

Ранее стало известно, что «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» готовы пригласить 32-летнего форварда в свой состав, а сам он не против перехода в 2026 году. Но, согласно последней информации, футболист не испытывает желания возвращаться в Англию. Он намерен продлить контракт с мюнхенцами, поскольку ему комфортно в Германии.

В минувшем сезоне Кейн сыграл 51 матч во всех турнирах, забил 41 мяч и отдал 14 голевых передач.