Кейн не хочет возвращаться в Англию и сосредоточен на «Баварии»

вчера, 10:31

Нападающий «Баварии» Харри Кейн не собирается покидать клуб.

Ранее стало известно, что «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» готовы пригласить 32-летнего форварда в свой состав, а сам он не против перехода в 2026 году. Но, согласно последней информации, футболист не испытывает желания возвращаться в Англию. Он намерен продлить контракт с мюнхенцами, поскольку ему комфортно в Германии.

В минувшем сезоне Кейн сыграл 51 матч во всех турнирах, забил 41 мяч и отдал 14 голевых передач.

заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 21:03
А мю собрался трофеи выигрывать с Харри.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 11:05
к хорошему привык)))
первый трофей.
а что было в Англии?
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 10:43
Кейн уже играл в АПЛ, он знает, что это такое.
