Иванов: «Шатов был готов перейти в „Урал“, но он не хозяин своей судьбы»

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Кто виноват в поражении «Спартака» от «Атлетика» в первом матче 1/16 финала ЛЕ?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Карта
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Лига Европы
  • Кубок Либертадорес
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Копа Судамерикана
  • Россия. Кубок ФНЛ
Лига Европы 2017/2018, 1/16 финала1X2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М -:- Логотип футбольный клуб НиццаНиццаФонбет2.33.353.1
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М -:- Логотип футбольный клуб КопенгагенКопенгаген---
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо К (Киев)Динамо К -:- Логотип футбольный клуб АЕК (Афины)АЕК---
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит -:- Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)СелтикФонбет1.645.5
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг -:- Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)НаполиФонбет1.853.754
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреал -:- Логотип футбольный клуб ЛионЛионФонбет2.053.53.55
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Виктория П (Пльзень)Виктория П -:- Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан---
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио -:- Логотип футбольный клуб ФКСБ (Бухарест)ФКСБ---
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)Спортинг -:- Логотип футбольный клуб АстанаАстана---
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетик Б (Бильбао)Атлетик Б -:- Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак МФонбет1.93.64
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб ЗальцбургЗальцбург -:- Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал СосьедадФонбет2.33.43.05
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб МиланМилан -:- Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец---
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал -:- Логотип футбольный клуб ЭстерсундЭстерсунд---
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб БрагаБрага -:- Логотип футбольный клуб МарсельМарсельФонбет2.83.32.55
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта -:- Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия ДФонбет2.43.42.85
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
12:00 сегодня Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)Балтика -:- Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М---
  • Главные новости
  • Все новости
03:09
Моуриньо: «Спрошу Бекхэма, Роя Кина и Скоулза, что они делали, когда МЮ терял мяч»1
00:38
Гол Фреда со штрафного принес «Шахтеру» победу над «Ромой»57
00:35
«Севилья» и «Манчестер Юнайтед» голов не забивали117
22:34
«Реал» добыл волевую победу над «Леганесом»53
21:51
ЦСКА вышел в 1/8 финала Лиги Европы296
03:40
Зидан: «Когда „Реал“ пропускает, мы должны верить в то, что можем всё исправить»0
02:32
Фонсека: «Забей Феррейра на последней минуте, и для „Ромы“ всё стало бы сложнее»1
02:17
Монтелла: «Мы наиграли на гол или два, но Де Хеа был великолепен»2
02:02
Моуриньо: «Ответная игра с „Севильей“ будет непростой»0
01:37
Ди Франческо: «После первого гола „Шахтёра“ мне нужно было менять половину команды»4
01:16
Де Хеа: «„Севилья“ владела мячом и имела лучшие шансы на гол»3
00:55
Алиссон: «Игроки „Шахтера“ способны натворить дел, если оставить им свободные зоны»1
00:29
Защитник «Црвены Звезды»: «Пожелаю ЦСКА удачи, но поддерживаем мы только „Спартак“»10
00:01
Кучаев: «По двум играм с „Црвеной Звездой“ было видно, что ЦСКА сильнее»6
23:57
Определились все участники 1/4 финала Юношеской Лиги УЕФА3
23:35
Бартомеу: «Месси подписал четырехлетний контракт, но он не станет последним»3
23:26
«Реал» не проигрывал в 18 последних матчах Ла Лиги без Роналду10
23:16
Ганчаренко хотел бы встретиться с киевским «Динамо» в Лиге Европы8
23:11
Эррера получил травму на 16-й минуте матча с «Севильей». Андера заменил Погба0
23:03
Россиянина задержали в Мюнхене по подозрению в участии в беспорядках на Евро-20164
22:51
Тренер «Црвены Звезды»: «Для нас не было сюрпризом видеть Вернблума в нападении»3
22:44
Каррера: «Футболисты „Спартака“ выложатся на 130 процентов ради победы над „Атлетиком“»36
22:34
Ганчаренко: «Игра была нервная, сложная»6
21:46
«Шахтер» и «Рома» объявили стартовые составы3
21:42
«Севилья» - «Манчестер Юнайтед»: Погба остался в запасе11

Иванов: «Шатов был готов перейти в „Урал“, но он не хозяин своей судьбы»

вчера, 16:11

Президент «Урала» Григорий Иванов в эфире «Четвертого канала» прокомментировал переход полузащитника «Зенита» Олега Шатова в «Краснодар» на правах аренды.

«Как я мог не помочь Олегу? Конечно, мы разговаривали. Я все как-то завуалированно делал. Разговаривал и с Фурсенко два раза. Говорил: „Дайте ему играть, и он вернется в сборную“. Был у меня такой разговор. Но „Зенит“ выбрал деньги. Ему в „Краснодаре“ полностью будут закрывать зарплату, плюс с правом выкупа.

Конечно, мы бы зарплату Олега не потянули, но Олег был готов. Говорил, мол, с удовольствием. Но так получается, что не он хозяин своей судьбы. Он, конечно, с удовольствием бы к нам приехал и помог в оставшихся 10 играх сезона. Когда Олег уходил, он сказал, что все равно еще сыграет в футболке „Урала“. Так что никогда не говори никогда.

Сложно сказать, правильно ли Олег сделал, что перешел в „Краснодар“. Мне кажется, ему надо было переходить в такой клуб, как ЦСКА. ЦСКА ведь играет еще и в Лиге Европы. Даже если бы они вылетели на стадии 1/16 финала, Олег сыграл бы там еще две игры. Его бы увидели, вспомнили. Может быть, ему стоит потом поехать куда-то в Европу играть.

„Краснодару“, в отличие от ЦСКА, осталось провести 10 игр. Как он сейчас вольется в коллектив? Там ведь сыгранный коллектив, могут быть сложности. На месте Олега я бы выбрал или „Урал“, или ЦСКА, где можно было бы провести больше игр.

Я хочу, чтобы парень попал в сборную. Это его чемпионат мира. Он должен играть, он сильный футболист, и мы за него переживаем. Дай бог, чтобы он попал в сборную».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Кучаев: «По двум играм с „Црвеной Звездой“ было видно, что ЦСКА сильнее»
Сегодня, 00:01 6
Ганчаренко хотел бы встретиться с киевским «Динамо» в Лиге Европы
Вчера, 23:16 8
Каррера: «Футболисты „Спартака“ выложатся на 130 процентов ради победы над „Атлетиком“»
Вчера, 22:44 36
Ганчаренко: «Игра была нервная, сложная»
Вчера, 22:34 6
Божович доволен зимней трансферной кампанией «Арсенала»
Вчера, 20:21 6
Чернышов: «Если бы „Спартак“ вылетел, меня бы тут же казнили на Красной площади!»
Вчера, 19:37 21
Обсудить
Все комментарии
leopit
leopit
вчера в 19:44
Куда угодно....не жалко!
112910415
112910415
вчера в 19:30
такова вся спортивная жизнь
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 18:52
"Я бы Месси взял, да зарплату не потяну "......Странный - этот Иванов!!!
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
вчера в 18:19
Какая разница какую команду Шатову разваливать, он вечно всем недоволен.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
вчера в 16:42
Вот что за бред несет? Нет бы прокомментировать договорняки которые катаются в товарищеских и чемпионате, так еще и к другим клубам-игрокам лезет.
Какая Лига Европы за ЦСКА? Какой Урал, если Краснодар его зарплату тянет?
Ну вот футбольный функционер, а разбирается в предмете хуже местной публики.
Олег Борткевич
Олег Борткевич ответил амурец
вчера в 16:35
амурец:
я не понимаю, почему на этом балласте так концентрируют внимание, хочет кто то это чудо протащить в сборную?
Ну балластом его назвать сложно., вот только зарплата не совсем соответствует игре. Хотя судя по доходам чиновников и футболистов наша страна будет побогаче каких-нибудь Швейцарий.
амурец
амурец
вчера в 16:15
я не понимаю, почему на этом балласте так концентрируют внимание, хочет кто то это чудо протащить в сборную?
Некит_Зенит
Некит_Зенит
вчера в 16:15
Как бы он смог сыграть за цска в ЛЕ если он заигран за Зенит в этом сезоне?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100