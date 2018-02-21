Иванов: «Шатов был готов перейти в „Урал“, но он не хозяин своей судьбы»

Президент «Урала» Григорий Иванов в эфире «Четвертого канала» прокомментировал переход полузащитника «Зенита» Олега Шатова в «Краснодар» на правах аренды.

«Как я мог не помочь Олегу? Конечно, мы разговаривали. Я все как-то завуалированно делал. Разговаривал и с Фурсенко два раза. Говорил: „Дайте ему играть, и он вернется в сборную“. Был у меня такой разговор. Но „Зенит“ выбрал деньги. Ему в „Краснодаре“ полностью будут закрывать зарплату, плюс с правом выкупа.

Конечно, мы бы зарплату Олега не потянули, но Олег был готов. Говорил, мол, с удовольствием. Но так получается, что не он хозяин своей судьбы. Он, конечно, с удовольствием бы к нам приехал и помог в оставшихся 10 играх сезона. Когда Олег уходил, он сказал, что все равно еще сыграет в футболке „Урала“. Так что никогда не говори никогда.

Сложно сказать, правильно ли Олег сделал, что перешел в „Краснодар“. Мне кажется, ему надо было переходить в такой клуб, как ЦСКА. ЦСКА ведь играет еще и в Лиге Европы. Даже если бы они вылетели на стадии 1/16 финала, Олег сыграл бы там еще две игры. Его бы увидели, вспомнили. Может быть, ему стоит потом поехать куда-то в Европу играть.

„Краснодару“, в отличие от ЦСКА, осталось провести 10 игр. Как он сейчас вольется в коллектив? Там ведь сыгранный коллектив, могут быть сложности. На месте Олега я бы выбрал или „Урал“, или ЦСКА, где можно было бы провести больше игр.

Я хочу, чтобы парень попал в сборную. Это его чемпионат мира. Он должен играть, он сильный футболист, и мы за него переживаем. Дай бог, чтобы он попал в сборную».