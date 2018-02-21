Волонтерами чемпионата мира станут 17040 человек из 112 стран

17040 человек из 112 стран мира вошли в команду добровольцев оргкомитета «Россия-2018».

Возраст активистов варьируется от 18 до 80 лет, в числе волонтеров фигурируют бабушка и внук, бывший игрок футбольного клуба «Ростов», капитан нефтетанкера, а один из добровольцев прибудет из Новой Зеландии и преодолеет более 16000 км. Всего же стать волонтерами захотело 176870 — рекорд в истории мундиалей.

«Поздравляю всех, кто вошел в нашу команду и поможет провести чемпионат мира по футболу в России на самом высоком уровне, создаст неповторимый дух и атмосферу этого праздника. Тех же, кто не стал волонтером, призываю не расстраиваться: вы тоже являетесь частью нашего турнира, ведь вы проявили неравнодушие и смелость. Важно отметить, что волонтерская программа чемпионата мира в России станет одним из ключевых элементов его наследия, ведь специально созданные во всех городах-организаторах волонтерские центры продолжат свою работу и по завершении турнира», - сообщил председатель оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.

Активистов ждут курс обучения и практика во время тестовых поединков на стадионах, которые примут матчи турнира.

Отбор волонтеров к ЧМ-2018 завершится в апреле.