Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: событияЧемпионат мира 2018

На стадионе в Ростове-на-Дону во время ЧМ будут продавать алкоголь

21 февраля 2018, 08:29

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал, что к концу февраля будет подготовлен проект постановления, снимающий ограничения на продажу алкоголя на «Ростов-Арене» и в зоне Фестиваля болельщиков для ФИФА и ее партнеров.

В 2017 году власти Ростовской области приняли постановление, по которому «Ростов-Арена», фан-зона в Ростове-на-Дону, а также новый аэропорт Платов входят в перечень объектов, где не допускается продажа алкоголя. Компания «САН ИнБев», которая является официальным спонсором чемпионата мира по футболу в категории «Пиво и пивные напитки», заявила о готовности в судебном порядке отстаивать право на продажу пива во время первенства.

«Поручение о подготовке проекта постановления было дано в конце января текущего года. Проект будет разработан к концу февраля и далее принят в установленном порядке. Ограничения останутся, но не для всех. С учетом изменений федерального законодательства… будет сделано исключение для FIFA и коммерческих партнеров FIFA — в части реализации алкогольной продукции на стадионе „Ростов-Арена“ и в границах местоположения Фестиваля болельщиков», — сказал Голубев.

На Кубке Конфедераций пиво продавалось в пластиковой таре.

Подписывайся в ВК
Все новости
Источник: tass.ru
Все комментарии
rubinovyi2
21 февраля 2018 в 12:55
Ну да,для партнеров надо сделать исключение,а своим не обязательно на мундиале зарабатывать..(
ДАША Д
21 февраля 2018 в 09:03
Ну ведь могут когда надо денег заработать!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 