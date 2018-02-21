Зобнин: «Мы четко поняли, как отличается уровень „Спартака“ от уровня топ-команды»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин мечтал сыграть в Лиге чемпионов. В этом сезоне его желание сбылось, вот только итог кампании разочаровал — «красно-белые» были повержены в Ливерпуле со счетом 0:7. Футболист считает, что этот опыт пошел на пользу его команде:

«Безусловно, мечта сыграть в Лиге чемпионов сбылась. Но полным дебютом можно назвать матч с „Ливерпулем“ наш неудачный. Я вышел в стартовом составе и полностью почувствовал атмосферу Лиги чемпионов.

Не думал, чтобы матч побыстрее закончился. Понятно, это была неудачная игра. Но негативный опыт он тоже полезный, даже больше, чем любая победа. Нужно из любого матча какие-то плюсы для себя выносить. Плюс в том, что мы четко поняли, как отличается уровень нашей команды от уровня топ-команды. Это большой плюс».