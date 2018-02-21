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    Кто виноват в поражении «Спартака» от «Атлетика» в первом матче 1/16 финала ЛЕ?
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Зобнин: «Мы четко поняли, как отличается уровень „Спартака“ от уровня топ-команды»

вчера, 17:55
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль7 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин мечтал сыграть в Лиге чемпионов. В этом сезоне его желание сбылось, вот только итог кампании разочаровал — «красно-белые» были повержены в Ливерпуле со счетом 0:7. Футболист считает, что этот опыт пошел на пользу его команде:

«Безусловно, мечта сыграть в Лиге чемпионов сбылась. Но полным дебютом можно назвать матч с „Ливерпулем“ наш неудачный. Я вышел в стартовом составе и полностью почувствовал атмосферу Лиги чемпионов.

Не думал, чтобы матч побыстрее закончился. Понятно, это была неудачная игра. Но негативный опыт он тоже полезный, даже больше, чем любая победа. Нужно из любого матча какие-то плюсы для себя выносить. Плюс в том, что мы четко поняли, как отличается уровень нашей команды от уровня топ-команды. Это большой плюс».

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Все комментарии
kastites
kastites
вчера в 23:30
Спартак это не топ-команда
wingback
wingback
вчера в 23:27
А мы чётко поняли что пора тарасовских расформировывать, потому что очень дырявые и очень за них стыдно...
Colonist
Colonist
вчера в 22:35
Причем, после такого проигрыша еще дернули бомжеконей! Их уровень удивил еще больше!:)
Egorium
Egorium
вчера в 21:12
Зобнин: "Мы четко поняли, что спартаку делать нечего в еврокубках еще лет 16."
112910415
112910415
вчера в 20:37
правильное понимание и трезвый взгляд -полезная штука...способствует развитию!
BESTjuventus10
BESTjuventus10
вчера в 20:28
все российские клубы и вообще весь российский футбол это низкий, дворовой уровень. европейские кубки постоянно доказывают сей скорбный факт.
1asss
1asss
вчера в 20:12
и вся страна увидела уровень спама
azures
azures
вчера в 20:07
Разве может быть у спарака уровень с 112 местом и 7-0 в ЛЧ?
cska plus
cska plus
вчера в 20:05
Продолжайте позориться, если семинулевые матчи вам приносят только пользу.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:01
Опять слетелись шершни на мед, свое овно уже надоело)))
juvenale
juvenale ответил Литейный 4
вчера в 20:00
Литейный 4:
Как может отличаться уровень командочки из второй сотни рейтинга УЕФА и топ команды? НЕБО И ЗЕМЛЯ, вернее НЕБО и НАВОЗ! Ахахаха!
это прикинь какой тогда у вас уровень,если вы этой команде проигрываете чемпионство
Москва за Зенит
Москва за Зенит
вчера в 19:49
0-7 позор
cpartak60
cpartak60 ответил viv
вчера в 19:43
viv:
Зобнин наконец то понял, что он играет за бестрофейную команду со 112 места рейтинга УЕФА.
    shur
    shur ответил Палыч82
    вчера в 19:24
    Палыч82:
    Математика в футболе не работает. Сравнить те же матчи Спартака с Ливерпулем домашний и выездной, и с Севильей также. В Ливерпуле, конечно, был несчастный случай, но таковым может стать любой матч любой команды в случае нехватки опыта, тактических просчетов, плохой формы или нефутбольных "подводных течений"
    ...да старина и такое бывает!!!
    shur
    shur
    вчера в 19:18
    ...сто раз говорил,какой чемпионат,такой и чемпион,какой уровень игры приезжих "звёзд",такой и уровень футбола в стране в целом...ну что теперь нашим клубам вообще не участвовать в ЛЧ?! Жду с нетерпением ЧМ,вот где уровень нашей любимой Сборной проявится во всей красе!!!
    DVOK68
    DVOK68 ответил Палыч82
    вчера в 19:12
    Палыч82:
    Математика в футболе не работает. Сравнить те же матчи Спартака с Ливерпулем домашний и выездной, и с Севильей также. В Ливерпуле, конечно, был несчастный случай, но таковым может стать любой матч любой команды в случае нехватки опыта, тактических просчетов, плохой формы или нефутбольных "подводных течений"
    Разумеется.
    Но этот пост к тем кто видит соломинку в чужом глазу а в своём бревна не замечает.
    К "математикам"
    Палыч82
    Палыч82 ответил DVOK68
    вчера в 19:09
    DVOK68:
    Ничего странного) Очевидные факты не про них
    Математика в футболе не работает. Сравнить те же матчи Спартака с Ливерпулем домашний и выездной, и с Севильей также. В Ливерпуле, конечно, был несчастный случай, но таковым может стать любой матч любой команды в случае нехватки опыта, тактических просчетов, плохой формы или нефутбольных "подводных течений"
    Валерыч
    Валерыч
    вчера в 19:07
    Верно, Рома! Осенью всех порвём в ЛЧ!
    blitz
    blitz
    вчера в 19:07
    Зобнин: «Мы четко поняли, что мы днище»
    игорь алексеев
    игорь алексеев ответил Тальгат
    вчера в 19:05
    Поддворовники
    Serg3.12
    Serg3.12
    вчера в 19:04
    Посмотрим, что предприняли...
    viv
    viv
    вчера в 19:04
    Зобнин наконец то понял, что он играет за бестрофейную команду со 112 места рейтинга УЕФА.
    Фан Джигурды
    Фан Джигурды
    вчера в 19:03
    Как отличается уровень „Спартака“ от уровня топ-команды? Очень просто.
    В топ команду Семь не лезет!
    DVOK68
    DVOK68 ответил ПАДРЕ
    вчера в 19:00
    ПАДРЕ:
    Нормальный клуб не будет болтаться на 112 месте.
    Нормальный падре уже бы покаялся
    DVOK68
    DVOK68 ответил zenitforfun
    вчера в 18:59
    zenitforfun:
    ипануться логика))) на примере хоккея: - Россия проиграла Словакии 3-2 - Словения выиграла у Словакии 3-2 по твоей логике торчали мы бы щас еще и словенцам)) .ан нет 8-2 счет в нашу пользу спартачи такие трюкачи-математики
    Но ведь вы заторчали же)
    Вот тебе и логика,почитай и распишись,философ
    игорь алексеев
    игорь алексеев
    вчера в 18:58
    Клячи от спящего оба матча МЮ 6 получили, прикидываю если бы они нарвались на играющий от начала до конца Ливерпуль - сколько бы ловец бабочек выхватил бы тогда! Рекорд с Кёльном точно наверное бы пал)
    cpartak60
    cpartak60 ответил ПАДРЕ
    вчера в 18:58
    ПАДРЕ:
    Нормальный клуб не будет болтаться на 112 месте.
    недо растут как на дрожжах!просто смешно!кроме 7-0 в их умах ничего не заложено!роботы наверное!
    ПАДРЕ
    ПАДРЕ
    вчера в 18:51
    Нормальный клуб не будет болтаться на 112 месте.
    Nafnafik
    Nafnafik
    вчера в 18:50
    В топ-клубах играть нужно, в спартаке же ходят парами и одинокий вратарь.
    Egorium
    Egorium
    вчера в 18:46
    Спартак, с 112 местом в рейтинге УЕФА и очередным позорным вылетом из еврокубков, почему-то вспоминает о топ-клубах, к которым его и близко не подпустят.
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