«Леганес» - «Реал»: стартовые составы

Стали известны стартовые составы на перенесенный матч 16-го тура чемпионата Испании между «Леганесом» и «Реалом». Отметим, что «сливочные» сыграют без ряда ключевых игроков.
«Леганес»: Куэльяр, Тито, Бустинса, Гумбау, Пирес, Эль-Жар, Бове, Рико, Эрасо, Сиовас, О. Рамос.
«Реал»: Касилья, Карвахаль, Варан, C. Рамос, Эрнандес, Каземиро, Ковачич, Иско, Васкес, Бензема, Асенсио.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
Зидан может выйти...
Зидан может выйти...
Тео давай малой тащи.
Кико дерзи!
Хала Мадрид!!!
Тео давай малой тащи.
Кико дерзи!
Хала Мадрид!!!