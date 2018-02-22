Озил не сыграет в ответном матче «Арсенала» и «Эстерсунда»

Наставник «Арсенала» Арсен Венгер не исключил, что полузащитник Аарон Рэмзи успеет восстановиться к финалу Кубка Лиги с «Манчестер Сити», и рассказал о состоянии других футболистов:

«Будем оценивать состояние Аарона вплоть до воскресенья. Я не исключаю его появление в составе. Все зависит от того, сумеет ли он вернуться к полноценным тренировкам. В идеале хотелось бы иметь выбор, но в нашей работе приходится считаться с обстоятельствами. В жизни вообще редко бывают идеальные ситуации. Так что мы будем адаптироваться.

Месут Озил лежал в кровати с болезнью в понедельник и вторник, но сейчас уже поправился. Он не сыграет с „Эстерсундом“, но будет готов к „Сити“.

Думаю, что Ляказетт восстановится быстрее, чем ожидалось. Четыре недели, может, три с половиной. В целом реабилитация идет хорошо».