Гол Гюлера помог «Реалу» обыграть «Реал Сосьедад»

«Реал Сосьедад» проиграл «Реалу» в матче 33-го тура Ла Лиги (0:1).
Гол забил Арда Гюлер на 29-й минуте. Хавбек команды хозяев Арсен Захарян вышел на замену на 67-й минуте.
После поединка «Реал Сосьедад» идет на 6-й строчке (51 пункт), «Реал» лидирует (84 балла).
Это великого Давила Сильву наградили наградным знаком.
И чемпионский коридор для Сильвы.
А потом подключился судья Хосе Мунуэра Монтеро как защитный пояс Мадрида.
Отменные голы верно. но другие моменты скандальные
как тычок в спину Модрича и Чуамени воткнулся в ногу баска. Так, мелочь с минус.
это нити игры были в руках президента Реала. а не судьи.)
Единственное - рад за гол турецкого таланта Гюлера.
Ему нужна постояннная практика.
Выход - найти новый клуб! Давай в Ливерпуль!
Кстати, Слот новый главный тренер Ливерпуль официально!
у Сосьедада были шансы уйти на ничью, но....
им нужно начать как то более разнообразно атаковать
и лучше реализовывать свои шансы.
помнил матч лига чемпионов. тогда в Амстердаме Аякс Тен Хага принимал Реал.
Куртуа неуверенно отбил мяч, но на добивании Тальяфико вогнал мяч в сетку.
и судья Скомина. деловито уставился козел у экрана.
А мы увидели первую историческую ошибку с ВАРом.
гол был отмене. игроки Реал радовались.
ЭТХ в ярости после матча. И он был прав.
Была судейская ошибка в пользу богатого влиятельного клуба.
Без ВАРа футбол был намного интересный.
Да, были судейские ошибки, но это часть футбола.
Ошибка двигает игру. она учит быстро реагировать на них.
и превращать минус в плюс, воду — в вино, а камень — в золото.
А теперь мы стаоли заложниками технологий. Смотрим стерильный футбол.
Стерилизуя великую иггру за разговорами о справедливости для всех,
убираем саму возможность ошибки в футболе. и вот так люди убивают футбол.
разрушали магию игры. таинство в футболе. и потихоньку постепенку подрываем интерес к футбола у многих болельщиеков.
Повторяю, не у всех, а у многих.
Ненавижу ВАР.
как раз в тему шведских болельщиков и запрета ВАРа.
но лучше оставлю здесь))
с победой, болельщики мадридского Реала.
Это великого Давила Сильву наградили наградным знаком.
И чемпионский коридор для Сильвы.
А потом подключился судья Хосе Мунуэра Монтеро как защитный пояс Мадрида.
Отменные голы верно. но другие моменты скандальные
как тычок в спину Модрича и Чуамени воткнулся в ногу баска. Так, мелочь с минус.
это нити игры были в руках президента Реала. а не судьи.)
Единственное - рад за гол турецкого таланта Гюлера.
Ему нужна постояннная практика.
Выход - найти новый клуб! Давай в Ливерпуль!
Кстати, Слот новый главный тренер Ливерпуль официально!
у Сосьедада были шансы уйти на ничью, но....
им нужно начать как то более разнообразно атаковать
и лучше реализовывать свои шансы.
помнил матч лига чемпионов. тогда в Амстердаме Аякс Тен Хага принимал Реал.
Куртуа неуверенно отбил мяч, но на добивании Тальяфико вогнал мяч в сетку.
и судья Скомина. деловито уставился козел у экрана.
А мы увидели первую историческую ошибку с ВАРом.
гол был отмене. игроки Реал радовались.
ЭТХ в ярости после матча. И он был прав.
Была судейская ошибка в пользу богатого влиятельного клуба.
Без ВАРа футбол был намного интересный.
Да, были судейские ошибки, но это часть футбола.
Ошибка двигает игру. она учит быстро реагировать на них.
и превращать минус в плюс, воду — в вино, а камень — в золото.
А теперь мы стаоли заложниками технологий. Смотрим стерильный футбол.
Стерилизуя великую иггру за разговорами о справедливости для всех,
убираем саму возможность ошибки в футболе. и вот так люди убивают футбол.
разрушали магию игры. таинство в футболе. и потихоньку постепенку подрываем интерес к футбола у многих болельщиеков.
Повторяю, не у всех, а у многих.
Ненавижу ВАР.
как раз в тему шведских болельщиков и запрета ВАРа.
но лучше оставлю здесь))
с победой, болельщики мадридского Реала.
Гюлер все же будет великим игроком, если здоровье и дисциплина не подведут. На данный момент заряжен предельно.
Матч наглядно показал, почему Себальос и Фран Гарсия не играют. Глубокий резерв.
Кепа в полном порядке. Не везет парню. А уже тридцать вот-вот.
В целом, считаю Анчелотти выжал максимум из футбола по смыслу. Кому нравится смотреть на разгромы и драмы - это к Арсеналу и Ливерпулю. Если интересны трофеи - велкам ту Сантьяго Бернабеу.
Гюлер все же будет великим игроком, если здоровье и дисциплина не подведут. На данный момент заряжен предельно.
Матч наглядно показал, почему Себальос и Фран Гарсия не играют. Глубокий резерв.
Кепа в полном порядке. Не везет парню. А уже тридцать вот-вот.
В целом, считаю Анчелотти выжал максимум из футбола по смыслу. Кому нравится смотреть на разгромы и драмы - это к Арсеналу и Ливерпулю. Если интересны трофеи - велкам ту Сантьяго Бернабеу.