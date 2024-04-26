Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыИспания. Примера 2023/2024

Гол Гюлера помог «Реалу» обыграть «Реал Сосьедад»

вчера, 23:59
Реал СосьедадЛоготип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)0 : 1Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

«Реал Сосьедад» проиграл «Реалу» в матче 33-го тура Ла Лиги (0:1).

Гол забил Арда Гюлер на 29-й минуте. Хавбек команды хозяев Арсен Захарян вышел на замену на 67-й минуте.

После поединка «Реал Сосьедад» идет на 6-й строчке (51 пункт), «Реал» лидирует (84 балла).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Источник: soccer.ru Фото: Сайт aa.com.tr
Женская команда «Барселоны» вышла в финал Лиги чемпионов
Сегодня, 21:55
«Байер» смог уйти от поражения в матче со «Штутгартом»
Сегодня, 21:40
ЦСКА одержал победу над «Спартаком» в матче женских команд
Сегодня, 21:09
«Ювентус» и «Милан» голов не забили
Сегодня, 20:57
«Манчестер Юнайтед» и «Бернли» сыграли вничью
Сегодня, 19:00
«РБ Лейпциг» разгромил «Боруссию» Дортмунд
Сегодня, 18:36
Сортировать
Все комментарии
FERIS
FERIS
сегодня в 19:39
Реал с победой!
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 09:18
вот так надо играть и выжимать из минимума, а у нас всякие ноунеймы в лице Семака основным составом дома умудряются проигрывать какому то Рубину
AgamagA_______
AgamagA_______
сегодня в 08:46
Событие года - Гюлер забил.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 07:42
Молодого полузащитника с забитым голом !!! Реал с победой,так и держать!
d6haew2xfz8b
d6haew2xfz8b
сегодня в 07:06
Чемпионство Реала никто уж никто не оспорит.
Katerman
Katerman
сегодня в 05:58
Реал с победой!
112910415
112910415
сегодня в 05:32
чемпион взял 3 очка резервом !
ABir
ABir
сегодня в 02:03
РМ лишает своих оппонентов в борьбе за чемпионат даже минимальных призрачных шансов не давая усомниться в своем над ними превосходстве.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:14
Иного исхода я и не предпологал .
Реал Чемпион 🏆 !!!
balalay
balalay
сегодня в 01:04
пенальти в ворота Реала скорее всего был
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 01:02, ред.
Я не знаю, почему "вполне достаточно".

Спорные матчи из тех, что я видел, были в первую очередь последний класико (в первую очередь, как я писал, не уверен в пенальти, фантомный гол на совести Тебаса), и матч с "Альмерией", но там я не уверен, что были неправильные решения - гол отменен без вопросов, пенальти тоже (что там сверху на игрока напрыгивали, так и Кристенсен в класико опираясь о Крооса забил), вопрос только к моменту Вини, он бил плечом, но можно ли им бить, я не знаю.

То есть два матча по факту, а два матча было явно в минус.

С "Валенсией", где судья свистнул не только при подаче в штрафную, где Беллигнем просто расстрелял вратаря, но и гораздо раньше времени, он добавил 7 минут и 2.5 из них смотрел VAR. И с АТМ, где два железных пенальти судья не дал, об этом Соккер писал, один где Беллингема изо всех сил Савич в спину толкнул перед приемом мяча в штрафной, а второй, где его через себя бросили.

Выходит баш на баш.

К тому же я не понимаю, зачем судейскую тему поднимать в матче, где она была на заднем плане, даже в студии Григорян отметил, что судья отработал идеально. Класико уже прошел если что)
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Incredulous (раскрыть)
сегодня в 00:57
за срыв атаки судья правильно наказывал Сосъедад.
Гюлер сам в одиночку наказал Сосьедад.
зачем мне еще добавит по баскам? бедняги и так понимают, что играли хуже некуда.
вот победили бы Сосъедад, по дружески пожурил бы за такое)))
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 00:51
имел ввиду грубый фол в самом начале 2 тайма.
судья дал лишь штрафным. но там как минимум желтая.
в концовке, да француз получил желтую по сумме фолов, которых на него выписал Монтеро, как давно заработанную.
о сезону вопросов к сливочным нет никаких.
Барса и Атлетико намного слабей провели этот сезон.
но вот в отдельных матчах в плане судейства - вопросов вполне предостаточно.
клубное радио Реала конечно свое докажет))) профи высшего класса.
сегодня баски и Захарян больше виноваты сами.
так и не смогли пробить Кепу. упали духом перед резервом Реала.
а где то, возможно, баскам и не повезло.
амурец
амурец
сегодня в 00:27
Реал с победой
Incredulous
Incredulous ответ Olympic Nemesis (раскрыть)
сегодня в 00:27
Исходя из положения в турнирной таблице - да, исходя из того, как они сегодня играли - нет.
3d2yuvcrn3y8
3d2yuvcrn3y8
сегодня в 00:24
Последний шаг к чемпионству!

Гюлер все же будет великим игроком, если здоровье и дисциплина не подведут. На данный момент заряжен предельно.

Матч наглядно показал, почему Себальос и Фран Гарсия не играют. Глубокий резерв.

Кепа в полном порядке. Не везет парню. А уже тридцать вот-вот.

В целом, считаю Анчелотти выжал максимум из футбола по смыслу. Кому нравится смотреть на разгромы и драмы - это к Арсеналу и Ливерпулю. Если интересны трофеи - велкам ту Сантьяго Бернабеу.
Incredulous
Incredulous ответ УЕСКА (раскрыть)
сегодня в 00:23, ред.
Так он и уйдёт, только в аренду. Поиграет, наберётся опыта, обрастёт мясом и вернётся в Реал с уже намного большими шансами закрепиться в основе.
Incredulous
Incredulous ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 00:19
Ну если вы так категорично относитесь к судейству в этом матче, почему же вы как-то странно "не замечаете" проигнорированых судьей фолов против Мадрида? К примеру попадание мяча в руку игрока Сосьедада в метре от их штрафной, или откровенный наступ на ногу Вальверде, которые судья предпочёл не увидеть. Если уж придираетесь к судейству, то будьте объективны, а не выделяйте только то, что вам удобно.
drug01
drug01
сегодня в 00:11
Сделан ещё один шаг к чемпионству Реала. Это будет совсем скоро...
Incredulous
Incredulous
сегодня в 00:09
Несерьёзно как-то Сосьедад отнёсся к этому матчу. Играли дома с практически полностью резервным составом Реала, плюс ко всему Реал сразу же отдал мяч и особо не прессинговал. Все условия у сан-себастьянцев были для взятия трёх очков в этом матче, а они и одного заработать не смогли. А Реал, несмотря на резервный состав, очень спокойно, в энергосберегающем режиме провел игру, забил свой гол, и поехал домой с максимальным результатом. С чем его, и всех болельщиков и поздравляю! Ну что, осталось набрать 4 очка из 15 возможных для чемпионства.
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 00:09
Надо Гюлеру уходить из Реала, если он хочет развивать свою карьеру иначе замаринуют на лавке. Парень безусловно талантливый, но в основу Реала ему не пробиться.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 00:07
Так Тчуамени при этом зато и жёлтую на ровном месте дали (он чисто) отобрал) Тогда уж всё надо писать.
Loki Sigurd
Loki Sigurd
сегодня в 00:06
Реал победил, Сосьедад не смог даже забить...
eleven LC
eleven LC
сегодня в 00:05
Хорошая победа добытая вторым составом
Теперь нужно взять лишь 4 очка за 5 матчей и Реал чемпион Испании в 36-й раз!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:05
Стадион рукоплещет.
Это великого Давила Сильву наградили наградным знаком.
И чемпионский коридор для Сильвы.
А потом подключился судья Хосе Мунуэра Монтеро как защитный пояс Мадрида.
Отменные голы верно. но другие моменты скандальные
как тычок в спину Модрича и Чуамени воткнулся в ногу баска. Так, мелочь с минус.
это нити игры были в руках президента Реала. а не судьи.)
Единственное - рад за гол турецкого таланта Гюлера.
Ему нужна постояннная практика.
Выход - найти новый клуб! Давай в Ливерпуль!
Кстати, Слот новый главный тренер Ливерпуль официально!
у Сосьедада были шансы уйти на ничью, но....
им нужно начать как то более разнообразно атаковать
и лучше реализовывать свои шансы.
помнил матч лига чемпионов. тогда в Амстердаме Аякс Тен Хага принимал Реал.
Куртуа неуверенно отбил мяч, но на добивании Тальяфико вогнал мяч в сетку.
и судья Скомина. деловито уставился козел у экрана.
А мы увидели первую историческую ошибку с ВАРом.
гол был отмене. игроки Реал радовались.
ЭТХ в ярости после матча. И он был прав.
Была судейская ошибка в пользу богатого влиятельного клуба.
Без ВАРа футбол был намного интересный.
Да, были судейские ошибки, но это часть футбола.
Ошибка двигает игру. она учит быстро реагировать на них.
и превращать минус в плюс, воду — в вино, а камень — в золото.
А теперь мы стаоли заложниками технологий. Смотрим стерильный футбол.
Стерилизуя великую иггру за разговорами о справедливости для всех,
убираем саму возможность ошибки в футболе. и вот так люди убивают футбол.
разрушали магию игры. таинство в футболе. и потихоньку постепенку подрываем интерес к футбола у многих болельщиеков.
Повторяю, не у всех, а у многих.
Ненавижу ВАР.
как раз в тему шведских болельщиков и запрета ВАРа.
но лучше оставлю здесь))
с победой, болельщики мадридского Реала.
Futurista
Futurista
сегодня в 00:03
Минимум миниморум по всем параметрам)...Реал с победой!...
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 00:02
Фантастика! Второй состав Реал М. отвозил претендентов на бега в ЛЕ!
Сливочных с победой!
Оленей загнали в тундру))
Olympic Nemesis
Olympic Nemesis
сегодня в 00:01
Реалу Сосьедад очки были нужнее.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 00:00, ред.
"Сосьедад" что-то пыхтел, пыхтел, но даже резерв "Реала" не смог одолеть). Спокойно оборонялись, и Арда Гюлер забил с быстрой контратаки и был признан MVP матча. Прелестно)

В концовке чудом пару голов ещё им не забили, что показало, какой резерв был у "Реала" с выходом основных игроков.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 