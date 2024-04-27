«Лестер» вернулся в Английскую Премьер-Лигу

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сегодня, 00:34

«Лестер» сыграет в следующем сезоне АПЛ .

«Лисы» гарантировали себе первую строчку в текущем розыгрыше Чемпионшипа, поскольку «Лидс» уступил КПР (0:4).

У «павлинов» 90 баллов и 1 игра в запасе, у «лис» 94 пункта и 2 матча в запасе.