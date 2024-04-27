«Лестер» вернулся в Английскую Премьер-Лигу

«Лестер» сыграет в следующем сезоне АПЛ.
«Лисы» гарантировали себе первую строчку в текущем розыгрыше Чемпионшипа, поскольку «Лидс» уступил КПР (0:4).
У «павлинов» 90 баллов и 1 игра в запасе, у «лис» 94 пункта и 2 матча в запасе.
«Лестер» вернулся в АПЛ через год после вылета из высшего дивизиона.
и во многом благодаря Энцо Мареске, который был помощником Пепа Гвардиолы.
прямо сейчас у лис хороший состав.
номер один надежный кипер Мадс Хермансен.
Вестергор и Хамза Чаудри сильные игроки
Стефи Мавидиди(12+6) и Абдул Фатаву(6+12) молодая, серьезная сила в атаке.
и конечно, лучший футболист Чемпионшипа это Кирнан Дьюсбери-Холл!!!
25 лет универсал полузащитник воспитанник Лестера.
еще один из лидером команды защитник Рикардо Перейра.
Все вроде хорошо. Но есть проблемы.
АПЛ обвинила Лестер в нарушении правил прибыльности и устойчивому развитию, когда клуб выступал в АПЛ. У них там убытки около 100 млн.
Как были наказаны Эвертон и НФ, мы в курсе.
Предстоящее лето, похоже, будет очень тяжелым для клуба.
Проблема не только в возможном снятии очков.
Скорее всего, лисам придется продать своих лучших игроков, чтобы избежать еще более серьезного коллапса.
за Кирнан Дьюсбери-Холл уже есть предложения от Ливерпуля и Тоттенхэма.
Впереди лето судебными исками, трансферными слухами и неопределенностью. Фанаты наверняка не так представляли себе возвращение в Премьер-лигу.
и во многом благодаря Энцо Мареске, который был помощником Пепа Гвардиолы.
прямо сейчас у лис хороший состав.
номер один надежный кипер Мадс Хермансен.
Вестергор и Хамза Чаудри сильные игроки
Стефи Мавидиди(12+6) и Абдул Фатаву(6+12) молодая, серьезная сила в атаке.
и конечно, лучший футболист Чемпионшипа это Кирнан Дьюсбери-Холл!!!
25 лет универсал полузащитник воспитанник Лестера.
еще один из лидером команды защитник Рикардо Перейра.
Все вроде хорошо. Но есть проблемы.
АПЛ обвинила Лестер в нарушении правил прибыльности и устойчивому развитию, когда клуб выступал в АПЛ. У них там убытки около 100 млн.
Как были наказаны Эвертон и НФ, мы в курсе.
Предстоящее лето, похоже, будет очень тяжелым для клуба.
Проблема не только в возможном снятии очков.
Скорее всего, лисам придется продать своих лучших игроков, чтобы избежать еще более серьезного коллапса.
за Кирнан Дьюсбери-Холл уже есть предложения от Ливерпуля и Тоттенхэма.
Впереди лето судебными исками, трансферными слухами и неопределенностью. Фанаты наверняка не так представляли себе возвращение в Премьер-лигу.
Интересно, Варди останется в клубе еще на сезон. Перед началом этого сезона, когда некоторые клубы делали ему предложения, он откпзался от них, заявив, что хочет помочь команде вернуться в АПЛ и после этого завершить карьеру! Слово сдержал, лисы вернулись, но вот не хочется,что бы Варди завершал карьеру хоть ему уже под сорокет! Игрок, который вызывает огромное уважение!
Интересно, Варди останется в клубе еще на сезон. Перед началом этого сезона, когда некоторые клубы делали ему предложения, он откпзался от них, заявив, что хочет помочь команде вернуться в АПЛ и после этого завершить карьеру! Слово сдержал, лисы вернулись, но вот не хочется,что бы Варди завершал карьеру хоть ему уже под сорокет! Игрок, который вызывает огромное уважение!
чтобы снова стать чемпионом!
чтобы снова стать чемпионом!
Ну и конечно нужны трансферы, Варди не железный, постоянно выручать не будет
Ну и конечно нужны трансферы, Варди не железный, постоянно выручать не будет