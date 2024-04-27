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«Лестер» вернулся в Английскую Премьер-Лигу

сегодня, 00:34

«Лестер» сыграет в следующем сезоне АПЛ.

«Лисы» гарантировали себе первую строчку в текущем розыгрыше Чемпионшипа, поскольку «Лидс» уступил КПР (0:4).

У «павлинов» 90 баллов и 1 игра в запасе, у «лис» 94 пункта и 2 матча в запасе.

«Лестер» вернулся в АПЛ через год после вылета из высшего дивизиона.

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Все комментарии
Grizly88
Grizly88
сегодня в 22:34
Лидсу в АПЛ делать нечего
Karkaz
Karkaz ответ VvediteNowiyLogin (раскрыть)
сегодня в 15:57
Ну не сказал бы про шип, что не тянет. 16 матчей в старте из 33. 16 голов, неплохо. В последних 10 матчей в 6 выходил в старте. В последних двух матчах два гола. С декабря по январь был травмирован, тоже надо учитывать.
VvediteNowiyLogin
VvediteNowiyLogin ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 14:34, ред.
А Лидс когда в этом сезоне выносил 4-0 Ипсвич и 3-1 Лестер то что показал и кому?))
VvediteNowiyLogin
VvediteNowiyLogin ответ Karkaz (раскрыть)
сегодня в 14:32
Он и шип уже не тенят и в этом сезоне был больше игроком замены
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 13:14
на Кинг Пауэре Варди вершит новую сказку Лестера!
и во многом благодаря Энцо Мареске, который был помощником Пепа Гвардиолы.
прямо сейчас у лис хороший состав.
номер один надежный кипер Мадс Хермансен.
Вестергор и Хамза Чаудри сильные игроки
Стефи Мавидиди(12+6) и Абдул Фатаву(6+12) молодая, серьезная сила в атаке.
и конечно, лучший футболист Чемпионшипа это Кирнан Дьюсбери-Холл!!!
25 лет универсал полузащитник воспитанник Лестера.
еще один из лидером команды защитник Рикардо Перейра.
Все вроде хорошо. Но есть проблемы.
АПЛ обвинила Лестер в нарушении правил прибыльности и устойчивому развитию, когда клуб выступал в АПЛ. У них там убытки около 100 млн.
Как были наказаны Эвертон и НФ, мы в курсе.
Предстоящее лето, похоже, будет очень тяжелым для клуба.
Проблема не только в возможном снятии очков.
Скорее всего, лисам придется продать своих лучших игроков, чтобы избежать еще более серьезного коллапса.
за Кирнан Дьюсбери-Холл уже есть предложения от Ливерпуля и Тоттенхэма.
Впереди лето судебными исками, трансферными слухами и неопределенностью. Фанаты наверняка не так представляли себе возвращение в Премьер-лигу.
Roger Young
Roger Young
сегодня в 12:45
Ура, мои поздравления Лестеру!
Karkaz
Karkaz
сегодня в 11:48
Варди скорее всего АПЛ уже не потянет и будет выходить на замену.
матос
матос
сегодня в 11:42
Поздравления лисам!
Tormentor
Tormentor
сегодня в 10:36
Там тренер тоже лысый. Их концентрация начинает зашкаливать🤣
Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 09:17
про "гарантировали первую строчку" что-то автор перебрал. если лестер проиграет 2 игры, а ипсвич выиграет, то на первой строчке будет ипсвич
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 09:14
в следующем году попадос грандам АПЛ
A.S.A
A.S.A
сегодня в 09:08
Поздравляю лис и его болельщиков. Это большой успех, что смогли быстро вернуться в АПЛ, а то Чемпионшипское болото погубило многие крепкие клубы, вылетавшие из АПЛ.
Интересно, Варди останется в клубе еще на сезон. Перед началом этого сезона, когда некоторые клубы делали ему предложения, он откпзался от них, заявив, что хочет помочь команде вернуться в АПЛ и после этого завершить карьеру! Слово сдержал, лисы вернулись, но вот не хочется,что бы Варди завершал карьеру хоть ему уже под сорокет! Игрок, который вызывает огромное уважение!
lotsman
lotsman
сегодня в 08:23
Ну что же, удачи Лестер, с новыми силами штурмовать вершину АПЛ.)
adekvat
adekvat ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 08:11
Почему нет, Глушаков тоже до конца жизни собирается играть в топ клубах, только его не берут туда.
2xb5y5993vbe
2xb5y5993vbe
сегодня в 07:58
Хорошая новость, Лестер возвращается!
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 07:46
КПР ВЧЕРА ПОКАЗАЛ, что Лидс не готовы к АПЛ.
Валерыч
Валерыч
сегодня в 07:46
Ну, всё, берегитесь гранды! Экс-чемпион АПЛ вернулся в АПЛ,
чтобы снова стать чемпионом!
2u7f9vaj8jnu
2u7f9vaj8jnu
сегодня в 07:04
Сейчас вычтут очков 10 у Лестера за финансовые нарушения и возвращение не состоится. А слухи об этом ходят...
kazakoff
kazakoff
сегодня в 07:04
Костяк Лестер сохранил после вылета из АПЛ, а значит и сыгранность есть, поэтому на следующий сезон играть в высшем дивизионе будет не в новинку
Ну и конечно нужны трансферы, Варди не железный, постоянно выручать не будет
Scorp689
Scorp689
сегодня в 06:53
Лишь бы в лифт туда сюда не попали...
Nyyrikki
Nyyrikki
сегодня в 06:46
Ну вот и все, у Манчестер Сити появился грозный конкурент.
Loki Sigurd
Loki Sigurd
сегодня в 06:44
Мы всегда рады видеть Лестера.
Yamata no Orochi
Yamata no Orochi
сегодня в 06:43
Очевидно, что «Лестер» не мог ждать два года, прежде чем вернуться.
Olympic Nemesis
Olympic Nemesis
сегодня в 06:42
Конкуренция в нижней части Премьер-лиги усилилась на одну команду.
Майкл59ru
Майкл59ru
сегодня в 06:19
Большая часть того состава что играла в АПЛ давно ушла. Лестеру придётся сложно снова адаптироваться в высшей лиге.
84qa2hc2bbm6
84qa2hc2bbm6
сегодня в 06:00
Лестер стоит поздравить с входом в АПЛ, он заслужил это.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 05:53
Сильная команда заказала своё превосходство. Мои поздравления!...
ABir
ABir
сегодня в 05:49
Еще недавно боролся за 1 место в АПЛ, а теперь вернулся в нее.
112910415
112910415
сегодня в 05:30
помним, помним их великие победы !
Romeo 777
Romeo 777 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 05:17
Они ещё с нашим 40 летним Силвой на поле столкнуться 😁
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