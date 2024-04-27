Мультичемпионы. Они выиграли несколько высших лиг

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сегодня, 00:27

Для кого-то и чемпионство в одной стране – это большое достижение.

Здесь мы назовем очень звездных и не самых знаменитых футболистов, которые выиграли в 21 веке чемпионаты нескольких стран – больше двух. Таких не так уж и много. И вот наиболее яркие представители.

Златан Ибрагимович

За свою насыщенную карьеру Златан Ибрагимович успел поиграть в семи странах. И в четырех из них он выигрывал чемпионский титул. Чутье у шведского бомбардира развито великолепно. Неподражаемый форвард начал карьеру с двух побед в чемпионате Нидерландов в составе «Аякса», потом у него были три подряд титула в Италии в составе «Интера». С «Барселоной», где в целом заход Ибрагимовича не удался, он все же выиграл чемпионство в Испании. Потом он вернулся в Италию и выиграл чемпионство уже с «Миланом». Наконец, взял четыре подряд титула с ПСЖ во Франции, прежде чем вернуться в Италию снова и выиграть еще один трофей Серии А с тем же «Миланом» в 2022 году.

Умопомрачительная карьера. Тут не просто чемпионские титулы в четырех странах. Но еще и многочисленные чемпионства практически с каждой из команд, уникальный случай завоевания титула с разными клубами в одной стране – Италии. А еще Ибрагимович имеет и одно весьма грустное достижение. Кажется, нет более титулованного футболиста, которому так и не удалось выиграть Лигу чемпионов. В этих своих мегауспешных путешествиях между клубами он всегда умудрялся попадать в тот, который с ним ЛЧ не выигрывал. Должно быть обидно.

Дэвид Бекхэм

А еще Ибрагимович известен своим заходом в чемпионат MLS . Есть и еще одна мировая звезда, которая там побывала. Это Дэвид Бекхэм. Причем он сделал эту попытку успешнее Златана. Но все началось, конечно, в Англии, где вместе с «Манчестер Юнайтед» Бекхэм взял шесть чемпионских титулов. Затем в Ла Лиге победил вместе с «Реалом», а только потом перебрался в США , где с «Лос-Анджелес Гэлакси» выигрывал MLS . В самом конце карьеры Бекхэм успел захватить чемпионство с ПСЖ во Франции, так что у него тоже чемпионские короны в четырех странах. Но и своя боль есть. Несмотря на все успехи на клубном уровне, в составе сборной Англии вкусить славы не удалось.

Арьен Роббен

Один из символов своей эпохи – человек, чье имя приходит в голову, когда говорят о лучших вингерах и самых типичных представителях этого амплуа. Он тоже входит в «клуб четырех стран», то есть выигрывал чемпионские титулы в четырех высших лигах в разных государствах. Вполне предсказуемо, что путь был начат в родных Нидерландах, где Роббен взял чемпионство с ПСВ . Потом дважды были завоеваны титулы с «Челси» в Англии, Арьен затем перебрался в Испанию, где с «Реалом» выиграл Ла Лигу. И потом закрепился в «Баварии», с которой целых восемь раз становился чемпионом Германии. Причем в 2013 году он с мюнхенцами взял требл. Так что с какой-то точки зрения успешность Роббена зашкаливает.

Хамес Родригес

Кажется, что колумбиец не слишком долго был на вершине, на пике карьеры. Однако успел добиться многого. Например, он завоевал два титула в двух из пяти лучших европейских лигах. Стал чемпионом Испании с «Реалом» и чемпионом Германии с «Баварией». Эти титулы, пожалуй, у него помнят. Но многие удивятся, что у него вообще-то есть чемпионства в четырех странах. Ведь до этого колумбиец выигрывал чемпионат Аргентины с «Банфилдом». Случилось это еще в 2009 году. А еще у него был титул в Португалии с «Порту». Кстати, Родригес являлся и частью великолепной команды «Монако». Вот если бы взял тогда с монегасками чемпионство во Франции, мог стать безоговорочной легендой в этом списке.

Криштиану Роналду

И на этом закончились обладатели чемпионств в четырех странах. Опускаемся чуть ниже. И находим тут легендарного Криштиану Роналду. Но португалец, завоевавший пять «Золотых мячей», побеждал только в трех чемпионатах. На его счету три титула в Английской Премьер-Лиге с «Манчестер Юнайтед». Он доминировал с 2007 по 2009 год. Потом Роналду играл важную роль в чемпионских титулах «Реала» в Испании и «Ювентуса» в Италии. С каждым становился чемпионом по два раза.

Роберт Левандовски

На звездном футбольном небосклоне Левандовски известен в первую очередь достижениями в чемпионате Германии. Там поляк пошумел на славу. Он взял десять чемпионских титулов в Бундеслиге. Причем в составе двух команд. Дважды покорялась вершина с дортмундской «Боруссией» и восемь раз – с «Баварией». А потом Левандовски перебрался в «Барселону», с которой в первом же испанском сезоне стал чемпионом. Но он в списке тех, у кого три национальных титула. Дело в том, что свое первое чемпионство Левандовски выиграл у себя на родине, победив с «Лехом» в чемпионате Польше в 2010 году.

Луис Суарес

С титула у себя на родине в составе «Насьоналя» в 2006 году начал и уругваец Луис Суарес, который довольно рано перебрался в Европу. Свою карьеру в Старом Свете он начал с Нидерландов, где добрался до «Аякса» и с ним завоевал чемпионский титул. Он был близок к успеху в Англии с «Ливерпулем». По игре за «красных» его запомнят многие. Однако третье коллекционное чемпионство Суарес завоевал в Испании, где четырежды становился обладателем главного трофея с «Барселоной». Еще одну победу в Ла Лиге Суарес одержал с «Атлетико».

Маттейс де Лигт

И если чемпионство в трех странах для Суареса не удивляет, то о появлении рядом с ним в этом списке де Лигта вряд ли кто-то думал. А ведь он добился титулов в трех разных странах уже к 23 годам. В 2019 году де Лигт стал чемпионом Нидерландов с «Аяксом», потом помог «Ювентусу» выиграть чемпионат Италии, а затем перебрался в Германию, где стал чемпионом уже с «Баварией». Стремительные перемещения и точные попадания.

Тиаго Мотта