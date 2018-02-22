«Амкар» продлил контракт с защитником и отдал его чемпиону Армении

Один из лидеров молодежного состава «Амкара» Рустам Вазитдинов продлил контракт с пермским клубом на два года, сразу после этого «красно-черные» отправили защитника в «Алашкерт» на правах аренды. Договор заключен на год, но при желании «Амкар» имеет право вернуть футболиста уже летом.

«Рустам получит в „Алашкерте“ главное – игровую практику на взрослом уровне. Он явно перерос уровень молодёжного первенства России, и мы решили, что „Алашкерт“ – это хороший вариант для него. Рустам переходит в стабильный клуб с грамотным тренировочным процессом, и перед ним открываются перспективы участия в Лиге чемпионов, о чем мечтает любой футболист. Разумеется, мы будем внимательно следить за ним и очень надеемся на то, что после истечения срока аренды он вернётся в Пермь и будет много лет служить „Амкару“ верой и правдой», - сообщил спортивный директор пермского клуба Денис Маслов.

Напомним, что 22-летний полузащитник молодежного состава «Амкара» Василий Алейников также был отправлен в аренду.