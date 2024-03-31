Агент Ренана дал комментарий касательно возвращения игрока в «Зенит»

Луис Фернандо Гарсия, агент защитника «Зенита» Роберта Ренана, высказался о будущем футболиста. На правах аренды игрок выступает за «Интернасьонал».
Пока не знаю, вернется ли Роберт в «Зенит».
Ранее футболист спровоцировал критику болельщиков бразильской команды и одноклубников в свой адрес из-за нереализованного решающего пенальти.
Вещий - 3:4
hаrut — 0:0
Сидор новый — 4:2
izrafel — 4:4
marut — 3:3
Борислaв — 2:0
Сварожич — 2:4
Любoмир — 3:0
Рaтмир — 3:1
shlomo2 — 4:1
Дoбрыня — 2:1
idres — 1:2
Вoлхв — 1:1
dadrail — 0:2
Накир — 1:3
asraeil — 0:1
Мaлик — 2:2
Ванечка — 1:4
Вещий - 3:4
hаrut — 0:0
Сидор новый — 4:2
izrafel — 4:4
marut — 3:3
Борислaв — 2:0
Сварожич — 2:4
Любoмир — 3:0
Рaтмир — 3:1
shlomo2 — 4:1
Дoбрыня — 2:1
idres — 1:2
Вoлхв — 1:1
dadrail — 0:2
Накир — 1:3
asraeil — 0:1
Мaлик — 2:2
Ванечка — 1:4