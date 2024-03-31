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Агент Ренана дал комментарий касательно возвращения игрока в «Зенит»

сегодня, 14:57

Луис Фернандо Гарсия, агент защитника «Зенита» Роберта Ренана, высказался о будущем футболиста. На правах аренды игрок выступает за «Интернасьонал».

Пока не знаю, вернется ли Роберт в «Зенит».

Ранее футболист спровоцировал критику болельщиков бразильской команды и одноклубников в свой адрес из-за нереализованного решающего пенальти.

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Все комментарии
Zawazizo
Zawazizo
сегодня в 15:47
Вы были правы. Болельщик Оренбурга так и сделал. Djebrael выиграл 30000, но вот таким образом: матч — Гомель - Неман, закончился 2:3, 19 разных вариантов. Нет, я понимаю, что это в правилах, но на мой взгляд, спортивная этика выглядит немного иначе.

Вещий - 3:4
hаrut — 0:0
Сидор новый — 4:2
izrafel — 4:4
marut — 3:3
Борислaв — 2:0
Сварожич — 2:4
Любoмир — 3:0
Рaтмир — 3:1
shlomo2 — 4:1
Дoбрыня — 2:1
idres — 1:2
Вoлхв — 1:1
dadrail — 0:2
Накир — 1:3
asraeil — 0:1
Мaлик — 2:2
Ванечка — 1:4
lotsman
lotsman
сегодня в 15:31
Аренда закончится и вернётся, если её не продлят, по соглашению сторон.
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