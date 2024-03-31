Агент Ренана дал комментарий касательно возвращения игрока в «Зенит»

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сегодня, 14:57

Луис Фернандо Гарсия, агент защитника «Зенита» , высказался о будущем футболиста. На правах аренды игрок выступает за «Интернасьонал».

Пока не знаю, вернется ли Роберт в «Зенит».

Ранее футболист спровоцировал критику болельщиков бразильской команды и одноклубников в свой адрес из-за нереализованного решающего пенальти.