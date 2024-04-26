США опасаются, что фанаты из двух стран не смогут попасть на чемпионат мира

Правительство США опасается, что фанаты из Колумбии и Мексики не смогут попасть на матчи чемпионата мира 2026. Проблем с визитом в Мексику или Канаду возникнуть не должно.
Турнир начинается через 777 дней. Получение виз в США в этих странах занимает от 650 до 800 дней.
При этом сборная Колумбии пока не обеспечила себе выход на мировое первенство.
Напомним, турнир пройдёт в трёх странах: США, Канаде и Мексике.
Зачем опасаться? Надо брать пример с России и идти на встречу людям.
И помните как прошёл чемпионат? Все были довольны и серьёзных эксцессов не было.
По организации ЧМ 2018 года был лучший в истории.
Америкосы, а вам слабо так?
Зачем опасаться? Надо брать пример с России и идти на встречу людям.
И помните как прошёл чемпионат? Все были довольны и серьёзных эксцессов не было.
По организации ЧМ 2018 года был лучший в истории.
Америкосы, а вам слабо так?
Точно, вот- в чем проблема!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Точно, вот- в чем проблема!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!