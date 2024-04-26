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США опасаются, что фанаты из двух стран не смогут попасть на чемпионат мира

вчера, 13:07

Правительство США опасается, что фанаты из Колумбии и Мексики не смогут попасть на матчи чемпионата мира 2026. Проблем с визитом в Мексику или Канаду возникнуть не должно.

Турнир начинается через 777 дней. Получение виз в США в этих странах занимает от 650 до 800 дней.

При этом сборная Колумбии пока не обеспечила себе выход на мировое первенство.

Напомним, турнир пройдёт в трёх странах: США, Канаде и Мексике.

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Перевод с theathletic.com
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Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 14:37
На ЧМ 2018 году в России тем кто имел на руках билет на матч чемпионата виза была не нужна, а для лиц ФИФА визы делались в упращённом виде.
Зачем опасаться? Надо брать пример с России и идти на встречу людям.
И помните как прошёл чемпионат? Все были довольны и серьёзных эксцессов не было.
По организации ЧМ 2018 года был лучший в истории.
Америкосы, а вам слабо так?
112910415
112910415
вчера в 13:57
постараются договориться, у них получится !
Capral
Capral ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 13:37
Ахахахахахахаха!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Точно, вот- в чем проблема!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 13:17
Скольких наркоторговцев ЧМ недосчитается, это реально трагедия будет)
Гость
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