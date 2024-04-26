США опасаются, что фанаты из двух стран не смогут попасть на чемпионат мира

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вчера, 13:07

Правительство США опасается, что фанаты из Колумбии и Мексики не смогут попасть на матчи чемпионата мира 2026. Проблем с визитом в Мексику или Канаду возникнуть не должно.

Турнир начинается через 777 дней. Получение виз в США в этих странах занимает от 650 до 800 дней.

При этом сборная Колумбии пока не обеспечила себе выход на мировое первенство.