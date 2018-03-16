Геркус летом может трудоустроиться в «Зените»

Президент «Локомотива» Илья Геркус летом может занять руководящую должность в «Зените». По данным источника, Геркус говорит об этом своему окружению.
Это станет реальностью, если в «Зените» уберут нынешнее руководство. Учитывая ситуацию на данный момент, такой расклад вполне вероятен. Кроме того, кандидатуру Геркуса активно поддерживает председатель совета директоров «сине-бело-голубых» Александр Дюков.
«Сам переход Геркуса в „Зенит“ будет сопровождаться заявлениями о том, что в „Локомотиве“ его не любили и не ценили», — добавляет источник.
Отметим, что Геркус ранее работал в структуре «Зенита».
Дюков может его и туда направить.
Дюков может его и туда направить.
Чё, повелись? )))
Чё, повелись? )))