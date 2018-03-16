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Геркус летом может трудоустроиться в «Зените»

16 марта 2018, 09:58

Президент «Локомотива» Илья Геркус летом может занять руководящую должность в «Зените». По данным источника, Геркус говорит об этом своему окружению.

Это станет реальностью, если в «Зените» уберут нынешнее руководство. Учитывая ситуацию на данный момент, такой расклад вполне вероятен. Кроме того, кандидатуру Геркуса активно поддерживает председатель совета директоров «сине-бело-голубых» Александр Дюков.

«Сам переход Геркуса в „Зенит“ будет сопровождаться заявлениями о том, что в „Локомотиве“ его не любили и не ценили», — добавляет источник.

Отметим, что Геркус ранее работал в структуре «Зенита».

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Зенит  Локомотив М  Геркус Илья
Источник: Телеграм Ненобель
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Все комментарии
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
16 марта 2018 в 20:01
Лучше место Манчини пусть возьмут тренера Лейпцига,хоть бегать начнут
Полевой Командир
Полевой Командир
16 марта 2018 в 18:53
судя по фейсу этого типа, он обустроится где угодно без мыла....
112910415
112910415
16 марта 2018 в 18:35
я всё понял! у птичьей команды только один способ стать чемпионской командой - переманить к себе всех людей из коллектива, ставшего чемпионом! предполагают, что Локо победит , и начать решили с Геркуса!
Рубиновый Дракон
Рубиновый Дракон
16 марта 2018 в 17:16
С.Фурсенко-кумир СБГ-фанов)))На фиг им Геркус
Саня Локомотив
Саня Локомотив ответ Морозовский (комментарий удален) (раскрыть)
16 марта 2018 в 16:55
К чему ты это написал???
DonaDonni
DonaDonni
16 марта 2018 в 16:20
Распил наших денег в самом разгаре. Браво Зенит. Убогие миллионеры.
Супервайзер
Супервайзер
16 марта 2018 в 15:59
А может быть, ему лучше возглавить ЦСКА? Как никак Лион обыграли)).
Дюков может его и туда направить.
KURUM
KURUM
16 марта 2018 в 15:46
Правильно, добить голубую покрышку..
stachel
stachel
16 марта 2018 в 15:01
Полная смена руководства в Зените давно назрела. Причем синекуры "координаторов" тоже в топку. Селекционный отдел нужно расформировать полностью. А совету директоров определиться с главным: общие цели - пути решения - силы и средства для их решения. Цепочка должна быть реалистичной. Не возможно войти в топ-10 с полозами, ерохами и мемлями в составе! Даже если главным Р. Манчини.
time out
time out
16 марта 2018 в 14:46
Это станет реальностью, если в Зените уберут нынешнее руководство. Уже?! Назрело? Состав Зенита тоже пора обновить. Аргентинцы себя не оправдали. Кто следующий? 56изм процветает. Интересно, что произошло бы, если вдруг, спонсор Зенита, Газпром, прекратил бы быть спонсором этого странного клуба?
самуил кац 1
самуил кац 1
16 марта 2018 в 14:22
Там, где его нет - 0: 7. Как видно, с ним хотя -бы забивают.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Т34 (раскрыть)
16 марта 2018 в 14:22
Совершенно правильно. Ленинградский футбол и фк Зенит постепенно пропали с появлением в этом клубе гигантских денег Газпрома, цель которого, конечно не футбол.
obana777
obana777
16 марта 2018 в 14:08
Должен быть! Это еще не значит, что будет.
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
16 марта 2018 в 14:05
Зеньки, может Смороду возьмете ?
obana777
obana777
16 марта 2018 в 14:00
Интересно, кем он там, в баклановом царстве, решил руководить? Наверное бакланы бесхозные. Зенит решил их в строй поставить, сделать организованную стаю, призвать к порядку. А командиром назначить Геркуса.
Т34
Т34
16 марта 2018 в 13:47
Заявления о том, что его не любили и не ценили в Локомотиве, удивления не вызывает, потому, что он уже поработал в структуре Зенита. Назовите мне того, кого любят после Зенита? Неужели такие найдутся? Зенит - это клеймо на всю жизнь, какой бы этот проект-клуб не был богатым, какой бы у него не был рейтинг, какая бы за него власть не болела, он не вызывает уважения и восторга. А все потому, что в нем нет естественности, все надумано, все показушное, все проплаченое. Локомотив ничего не потеряет от ухода этого "деятеля".
Miaf
Miaf
16 марта 2018 в 13:07
это что за покемон?
Октябрь 1917
Октябрь 1917
16 марта 2018 в 12:37
Если Геркус и правда делится информацией о своем уходе, то это только вредит "Локомотиву".
usk
usk
16 марта 2018 в 12:07
источник случайно не Арустамян?
Александр Кузнецов 5
Александр Кузнецов 5
16 марта 2018 в 11:47
Судя по формулировкам, это утиная утятина.
Greiba
Greiba
16 марта 2018 в 11:45
Если это правда то вспоминается поговорка: Сколько волка не корми — он всё в лес смотрит
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
16 марта 2018 в 11:36
и там халва и тут халва)))
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
16 марта 2018 в 11:28
Каждый кулик хвалит свое болото. Значит будет возвращение в свои Пенаты.
Антон Трифонов
Антон Трифонов
16 марта 2018 в 11:27
какой то тушинский вброс) Спартачам заняться нечем сеют панику, это они умеют)
zenit_forever2014
zenit_forever2014
16 марта 2018 в 11:19, ред.
Да смерть Сарсании нас подкосила, конечно ему не найти замену так быстро, чтобы кто-то продолжал его дело....но нельзя торопиться в таких решениях.....Понятно, что Фурсенко нужна помощь, но не замена, по крайне мере так скоро....
Parovoznic
Parovoznic
16 марта 2018 в 11:12
Народ, чёта вы так всерьёз обсуждаете эту глупость?
Чё, повелись? )))
Sem25
Sem25 ответ rawer (раскрыть)
16 марта 2018 в 11:08
Фурсенко сам - "кресло". Он же на гос. службе. Таких у нас не увольняют. Перемещают как Дюкова, не более того.
Знатог
Знатог
16 марта 2018 в 11:07
А наверное не сможет перестроиться. Паровоз работает на угле а зенит на газе.
ChsZ
ChsZ ответ Байкал-38 (раскрыть)
16 марта 2018 в 11:06
Скоро она превратиться в полное давление и со стороны РФС и судей.
Байкал-38
Байкал-38
16 марта 2018 в 11:05
Шнобелевская премия
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