Геркус летом может трудоустроиться в «Зените»

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16 марта 2018, 09:58

Президент «Локомотива» летом может занять руководящую должность в «Зените». По данным источника, Геркус говорит об этом своему окружению.

Это станет реальностью, если в «Зените» уберут нынешнее руководство. Учитывая ситуацию на данный момент, такой расклад вполне вероятен. Кроме того, кандидатуру Геркуса активно поддерживает председатель совета директоров «сине-бело-голубых» Александр Дюков.

«Сам переход Геркуса в „Зенит“ будет сопровождаться заявлениями о том, что в „Локомотиве“ его не любили и не ценили», — добавляет источник.

Отметим, что Геркус ранее работал в структуре «Зенита».