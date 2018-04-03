Дель Пьеро: «У „Ювентуса“ есть хорошие шансы пройти „Реал“»

03 апреля 2018, 13:32

Легендарный нападающий «Ювентуса» накануне 1/4 финала ЛЧ против «Реала» заявил, что туринская команда за текущий сезон очень сильно преобразилась. Напомним, что в финале Лиги чемпионов прошлого сезона «Юве» проиграл «Реалу» со счетом 1:4.



«Я думаю, что было слишком много разговоров об этом поражении. Да, все ожидали чего-то большего от „Юве“, особенно во втором тайме, но проиграть в финале „Реалу“ — вовсе не позор.



Такие поражения заставляют команду расти, теперь ребята иначе смотрят на подобные матчи. По сравнению с июньским финалом „Ювентус“ сейчас имеет больше возможностей, особенно это касается атаки. Я думаю, что у команды есть хорошие шансы пройти дальше».