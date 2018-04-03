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Дель Пьеро: «У „Ювентуса“ есть хорошие шансы пройти „Реал“»

03 апреля 2018, 13:32
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)0 : 3Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалЗавершен

Легендарный нападающий «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро накануне 1/4 финала ЛЧ против «Реала» заявил, что туринская команда за текущий сезон очень сильно преобразилась. Напомним, что в финале Лиги чемпионов прошлого сезона «Юве» проиграл «Реалу» со счетом 1:4.

«Я думаю, что было слишком много разговоров об этом поражении. Да, все ожидали чего-то большего от „Юве“, особенно во втором тайме, но проиграть в финале „Реалу“ — вовсе не позор.

Такие поражения заставляют команду расти, теперь ребята иначе смотрят на подобные матчи. По сравнению с июньским финалом „Ювентус“ сейчас имеет больше возможностей, особенно это касается атаки. Я думаю, что у команды есть хорошие шансы пройти дальше».

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Все комментарии
kasyak7
kasyak7
04 апреля 2018 в 01:02
Шутник))
ЮЗИК
ЮЗИК
03 апреля 2018 в 18:23
Это еще не известно у кого лучше шансы
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
03 апреля 2018 в 14:56
Не думаю, что Юве стал сильнее.. Все таки потеряли Дани Алвеса и Бонуччи .
Carlos Condit
Carlos Condit
03 апреля 2018 в 14:54
Вперед Реал!
Italian13
Italian13
03 апреля 2018 в 14:50
В Турине - раскатаем! А в Мадриде - это формальность:)
Верю в Ювентус. Ждем битвы.
ДСА
ДСА
03 апреля 2018 в 13:43
Главное дома не пропустить, а в Мадриде пусть Реал напрягается.
JUVENTUS
JUVENTUS
03 апреля 2018 в 13:41
Верю!
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