Почеттино: «Победа в Кубке Англии не изменит „Тоттенхэм“. Другое дело – трофей АПЛ или ЛЧ»

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20 апреля 2018, 06:19

Главный тренер «Тоттенхэма» в преддверии полуфинальной встречи с «Манчестер Юнайтед» в полуфинале Кубка Англии подчеркнул, что этот трофей не имеет слишком большого значения для «шпор»:

«У людей короткая память. Когда я прибыл сюда 4 года назад, все говорили о том, что нужно сокращать разрыв до первой четвёрки, и задачей было также попадание в Лигу чемпионов. Помните ваши вопросы? Они заключались в том, как „Тоттенхэм“ сохранит своих лучших игроков и будет привлекать звёзд, если останется за бортом Лиги чемпионов.

Теперь мы движемся всё дальше и дальше, выше и выше, и теперь нам нужно завоевать трофей. Но я вас уверяю, что „Тоттенхэм“ не изменится, если мы выиграем или не выиграем Кубок Англии или Кубок Лиги. Было бы замечательно пополнить музей „Тоттенхэма“ новым трофеем. Но что действительно вознесло бы нас на новый уровень – это победа в Премьер-Лиге или Лиге чемпионов.

Мы очень хорошо провели групповой этап ЛЧ в этом сезоне, обыграли „Боруссию“, „Реал“ и здорово играли против „Ювентуса“ в 1/8 финала. После этого „Тоттенхэм“ оказался в ином измерении, но как бы то ни было, нам ещё расти и расти».

Почеттино также отдал должное наставнику МЮ Жозе Моуриньо.