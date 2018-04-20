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Почеттино: «Победа в Кубке Англии не изменит „Тоттенхэм“. Другое дело – трофей АПЛ или ЛЧ»

20 апреля 2018, 06:19
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед2 : 1Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино в преддверии полуфинальной встречи с «Манчестер Юнайтед» в полуфинале Кубка Англии подчеркнул, что этот трофей не имеет слишком большого значения для «шпор»:

«У людей короткая память. Когда я прибыл сюда 4 года назад, все говорили о том, что нужно сокращать разрыв до первой четвёрки, и задачей было также попадание в Лигу чемпионов. Помните ваши вопросы? Они заключались в том, как „Тоттенхэм“ сохранит своих лучших игроков и будет привлекать звёзд, если останется за бортом Лиги чемпионов.

Теперь мы движемся всё дальше и дальше, выше и выше, и теперь нам нужно завоевать трофей. Но я вас уверяю, что „Тоттенхэм“ не изменится, если мы выиграем или не выиграем Кубок Англии или Кубок Лиги. Было бы замечательно пополнить музей „Тоттенхэма“ новым трофеем. Но что действительно вознесло бы нас на новый уровень – это победа в Премьер-Лиге или Лиге чемпионов.

Мы очень хорошо провели групповой этап ЛЧ в этом сезоне, обыграли „Боруссию“, „Реал“ и здорово играли против „Ювентуса“ в 1/8 финала. После этого „Тоттенхэм“ оказался в ином измерении, но как бы то ни было, нам ещё расти и расти».

Почеттино также отдал должное наставнику МЮ Жозе Моуриньо.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
20 апреля 2018 в 13:27
Еще из полуфинала не вышли, а говорят о трофее.
cannongun
cannongun
20 апреля 2018 в 13:23
сначала бы этот трофей взял без нервотрепки, потом уже рассуждай
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
20 апреля 2018 в 09:05
Для Тоттенхэма взять какой-нибудь кубок уже большой успех, но не в этом году
DXTK
DXTK
20 апреля 2018 в 08:40
Какая АПЛ или ЛЧ, хотя бы в финал выйди - тапок. Шпоры с 1991 года не играли в финале КА.........

PS еще давай в АПЛ пропусти вперед Челси, как два года назад было с Арсеналом....... когда в последнем туре было 5-1 или память короткая.
dzvinka
dzvinka
20 апреля 2018 в 08:31
ну раз ничего не меняет... так может ну его.. может стоит просто безвольно отдать его юнайдет или кому другому, а почет?
Гость
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