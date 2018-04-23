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Альварес: «Здорово, что Дзюбе позволили сыграть с „Зенитом“»

вчера, 16:19
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)3 : 3Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Защитник тульского «Арсенала» Виктор Альварес подвел итоги матча 27-го тура РФПЛ с «Зенитом» (3:3):

«Мы могли забить больше мячей вначале и вести в счете крупнее. Но при счете 2:1 в нашу пользу команда осталась в меньшинстве и продолжала бороться в таком составе. Было нелегко, но нам удалось вытерпеть натиск „Зенита“ и добиться ничьей с десятью игроками.

Дзюба — очень важный игрок команды, и здорово, что ему позволили сыграть. Думаю, всем нам нравится встречаться с бывшими командами хотя бы потому, что это возможность увидеться с экс-одноклубниками.

Не знаю, играет ли здесь роль желание отомстить не оценившему тебя клубу, но на фоне бывших товарищей ты точно хочешь показать, что находишься в полном порядке. Это удалось сделать и Дзюбе — он отлично проявил себя в матче с „Зенитом“».

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Все комментарии
gracie
gracie
вчера в 23:50
Можно заставить Локомотив нервничать , если Краснодар выиграет , то Звенит попробует сломать уж почти готовое чемпионство жд-ов.Если наши игроки поймут , что хотят играть в ЛЧ.
Алексей Буренин
Алексей Буренин
вчера в 23:09
хорошая поддержка
Морозовский
Морозовский
вчера в 18:35
"зеня" предала своего капитана.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:34
Надо было ещё полгода походить за Дзюбой поуговаривать чтоб забивать начал...)))

Артём Дзюба так или иначе не берём количество игрового времени, появлялся на поле в футболке Зенита 24 раза.........2 гола........
Всем понятно что Манчини должен был пятки целовать игроку с такой сногшибательной голевой статистикой...тащер...))

Хороший игрок - стабильный игрок...
А не тот которому клуб платит за то чтоб он за него не играл...который сам платит чтоб играть...и который думает что детская мстя прибавит ему баллов и все начнут считать его мега-игроком))))))

Вообще крышу посносило у "паспортистов".......сами выбирают себе клубы и тренеров...и время когда они желают играть когда нет.......профессионалы - дальше некуда...))))))
EAGuar As
EAGuar As
вчера в 17:30
С таким настроем на Спартак и Зенит его купить ЦСКА просто обязаны .
ndedov
ndedov
вчера в 17:15
Согласен с этим, молодцы, что решили этот вопрос.
vka1970
vka1970
вчера в 16:44
Как то быстро Дзюбиньо превратился для наших питерских "партнёров" в зраду.
Ату его.

Отрежем Артёму мы левую ногу
И пусть он забудет на Питер дорогу.
cadmiy
cadmiy
вчера в 16:35
Дзюба теперь может без разрешения играть за Арсенал в педиве сколько угодно.
Шеф спартака
Шеф спартака
вчера в 16:28
И больше Дзюба за Зенит не сыграет.
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