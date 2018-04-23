Альварес: «Здорово, что Дзюбе позволили сыграть с „Зенитом“»

Защитник тульского «Арсенала» Виктор Альварес подвел итоги матча 27-го тура РФПЛ с «Зенитом» (3:3):

«Мы могли забить больше мячей вначале и вести в счете крупнее. Но при счете 2:1 в нашу пользу команда осталась в меньшинстве и продолжала бороться в таком составе. Было нелегко, но нам удалось вытерпеть натиск „Зенита“ и добиться ничьей с десятью игроками.

Дзюба — очень важный игрок команды, и здорово, что ему позволили сыграть. Думаю, всем нам нравится встречаться с бывшими командами хотя бы потому, что это возможность увидеться с экс-одноклубниками.

Не знаю, играет ли здесь роль желание отомстить не оценившему тебя клубу, но на фоне бывших товарищей ты точно хочешь показать, что находишься в полном порядке. Это удалось сделать и Дзюбе — он отлично проявил себя в матче с „Зенитом“».