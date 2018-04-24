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Кан: «Матч против „Ливерпуля“ Клоппа был бы финалом мечты для „Баварии“»

сегодня, 02:41
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)-:-Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалЗавтра в 21:45 Не начался

Легендарный вратарь «Баварии» Оливер Кан поделился ожиданиями от игры с «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов и добавил, что был бы рад, если бы в финале турнира мюнхенский клуб сыграл с командой Юргена Клоппа, ранее возглавлявшего дортмундскую «Боруссию».

«У „Баварии“ будет достаточно возможностей для того, чтобы оказывать давление на „Реал“ и создавать угрозу для их ворот. „Реал“ – типичная фазовая команда. Имею в виду, что есть отрезки в матче, где они очень сильно проявляют себя и совершают мощный атакующий манёвр, который практически душит соперника.

Матч против „Ливерпуля“ Юргена Клоппа был бы финалом мечты. Но „Рому“ тоже не стоит недооценивать».

Напомним, первый матч «Баварии» и «Реала» обслужит бригада арбитров из Нидерландов во главе с Бьорном Куйперсом.

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