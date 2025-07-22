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«Кристал Пэлас» подал апелляцию в CAS по делу об исключении клуба из ЛЕ

вчера, 18:11

Спортивный арбитражный суд (CAS) подтвердил, что «Кристал Пэлас» подал апелляцию против УЕФА, а также против клубов «Ноттингем Форест» и «Лиона» из-за исключения «орлов» из Лиги Европы на сезон 2025/2026 за предполагаемое нарушение правил владения командами.

Лондонский клуб требует отменить это решение и допустить команду к участию в следующем сезоне.

Сейчас стороны обмениваются документами, а после завершения этого этапа будет назначено слушание.

Ожидается, что вердикт будет вынесен до 11 августа.

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Ironigor
Ironigor
вчера в 19:07
Бесполезное действие . Там всё едино УЕФА и CAS одним миром живут.
Гость
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