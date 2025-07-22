«Вила Нова» — «Регатас». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (23.07.2025)

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22 июля 2025, 14:51

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Мостбет предлагает коэффициент 2 на победу «Вила Нова», что делает ее небольшим фаворитом поединка. В случае ничейного результата сыграют ставки по 3.1, а взять победу гостей можно по коэффициенту 3.9.

Тотал больше 2 мячей в этой встрече букмекеры предлагают 1.85. Низовой исход матча не отличается от противоположного: ТМ 2 стоит 1.85. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.15.

Форма команд

«Вила Нова» располагается в середине турнирной таблицы, а именно на восьмом месте, с 24 заработанными очками, что всего на два меньше, чем у четвертого места. Разница мячей отрицательная, 15 забитых, и 16 пропущенных. В двух последних играх «Вила Нова» не был выявлен победитель, с «Операрио» (0:0), и с «Аваи» (1:1).

«Регатас» играет хуже своего сегодняшнего оппонента, но также располагается в середине турнирной таблице, на 11 месте, с 22 очками. Разница мячей нейтральная, 16 забитых, и столько же пропущенных. Две последние встречи «Регатаса» завершились поражением от «Коритибы» (0:1), и ничьёй с «Операрио» (1:1).

Информация для ставок

«Вила Нова» выиграла два раза из десяти игр

«Регатас» не выигрывает на протяжении пяти матчей

В трёх из пяти встреч «Вилы Новы» завершились с исходом «обе забьют»

Прогноз

Команды находятся по соседству в таблице и будут бороться за очки до самого финального свистка. Оба коллектива не будут идти вперед большими силами, поэтому мы считаем, что оптимальным вариантом в этом матче станет ничья. Сделать ставку, что команды не выявят победителя можно в букмекерской конторе Мостбет по коэффициенту 3.1.