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«Вила Нова» — «Регатас». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (23.07.2025)

22 июля 2025, 14:51
Вила Нова

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Мостбет предлагает коэффициент 2 на победу «Вила Нова», что делает ее небольшим фаворитом поединка. В случае ничейного результата сыграют ставки по 3.1, а взять победу гостей можно по коэффициенту 3.9.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Марафон 2.28 3.06 3.34
Pinnacle 2.33 3.12 3.47

Тотал больше 2 мячей в этой встрече букмекеры предлагают 1.85. Низовой исход матча не отличается от противоположного: ТМ 2 стоит 1.85. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.15.

Форма команд

«Вила Нова» располагается в середине турнирной таблицы, а именно на восьмом месте, с 24 заработанными очками, что всего на два меньше, чем у четвертого места. Разница мячей отрицательная, 15 забитых, и 16 пропущенных. В двух последних играх «Вила Нова» не был выявлен победитель, с «Операрио» (0:0), и с «Аваи» (1:1).

«Регатас» играет хуже своего сегодняшнего оппонента, но также располагается в середине турнирной таблице, на 11 месте, с 22 очками. Разница мячей нейтральная, 16 забитых, и столько же пропущенных. Две последние встречи «Регатаса» завершились поражением от «Коритибы» (0:1), и ничьёй с «Операрио» (1:1).

Информация для ставок

  • «Вила Нова» выиграла два раза из десяти игр
  • «Регатас» не выигрывает на протяжении пяти матчей
  • В трёх из пяти встреч «Вилы Новы» завершились с исходом «обе забьют»

Прогноз

Команды находятся по соседству в таблице и будут бороться за очки до самого финального свистка. Оба коллектива не будут идти вперед большими силами, поэтому мы считаем, что оптимальным вариантом в этом матче станет ничья. Сделать ставку, что команды не выявят победителя можно в букмекерской конторе Мостбет по коэффициенту 3.1.

Все комментарии
shlomo
shlomo
22 июля в 15:33
Думаю что пару мячиков мы увидим в воротах... так что Тб 2 можно поставить.
Гость
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