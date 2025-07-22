Стало известно, какую сумму «Спартак» готов заплатить за трансфер Пальцева

«Спартак» заинтересован в подписании защитника махачкалинского «Динамо» Валентина Пальцева.
По данным источника, «красно-белые» готовы заплатить за трансфер игрока 250 млн рублей.
Однако в последние дни переговоров с «Динамо» по этой теме не было, они на паузе.
Валентин Пальцев, защитник махачкалинского "Динамо", имеет рост 176 сантиметров, по данным 6 и Transfermarkt.world. Он играет на позиции центрального защитника.
Валентин Пальцев, защитник махачкалинского "Динамо", имеет рост 176 сантиметров, по данным 6 и Transfermarkt.world. Он играет на позиции центрального защитника.