Стало известно, какую сумму «Спартак» готов заплатить за трансфер Пальцева

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вчера, 18:46

«Спартак» заинтересован в подписании защитника махачкалинского «Динамо» .

По данным источника, «красно-белые» готовы заплатить за трансфер игрока 250 млн рублей.

Однако в последние дни переговоров с «Динамо» по этой теме не было, они на паузе.