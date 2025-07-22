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Стало известно, какую сумму «Спартак» готов заплатить за трансфер Пальцева

вчера, 18:46

«Спартак» заинтересован в подписании защитника махачкалинского «Динамо» Валентина Пальцева.

По данным источника, «красно-белые» готовы заплатить за трансфер игрока 250 млн рублей.

Однако в последние дни переговоров с «Динамо» по этой теме не было, они на паузе.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:44
пусть будет
ABir
ABir
вчера в 22:07
Похоже не все хотят, чтобы Пальцев за Спартак выступал.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 20:52
Меня по Пальцнау смущает его рост :
Валентин Пальцев, защитник махачкалинского "Динамо", имеет рост 176 сантиметров, по данным 6 и Transfermarkt.world. Он играет на позиции центрального защитника.
derrik2000
derrik2000
вчера в 20:12
Как бы не получилось, как с Остоном Уруновым..
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 20:00
С Газизовым тяжело договориться
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:22
Валентин Пальцев приличный защитник ФК Динамо Махачкала. В любом случае он точно не хуже никому неизвестных гастарбайтеров. Однако в последние дни переговоров о переходе нет, они на паузе. Я думаю, это связано с эмоциональными высказываниями руководства Спартака на фоне судейского скандала.
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:05
Наконец-то Спартак обратил внимание на футболиста с российским паспортом..
Scorp689
Scorp689
вчера в 19:01
Игрок уровня медиа лиги... готов подраться на поле...
9trannv72z38
9trannv72z38
вчера в 18:52
Повысят цены на заправках какой-нибудь области и купят, или закроют какой-нибудь стадион в каком-нибудь областном центре, зачем он им.
Гость
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