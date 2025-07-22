Soccer.ru
ГлавнаяНовостиТренировки

Месси, Альба и Бускетс пропустили тренировку перед Матчем звёзд

вчера, 09:54

На первой тренировке команды звёзд МЛС в понедельник не было трёх ключевых игроков: Лионеля Месси, Жорди Альбы и Серхио Бускетса.

23 июля на стадионе Q2 в Остине пройдёт матч со сборной Лиги MX.

Тренер сборной МЛС Нико Эстевес на вопрос о возможном участии Месси в предстоящей игре сказал следующее:

Это вопрос к его клубу. Я просто тренирую и использую игроков, которых мне дают. Надеюсь на это – я настроен очень оптимистично, и надеюсь, что он сможет там присутствовать.

Также специалист рассказал, как будет распределяться игровое время:

Мы всегда будем ставить благополучие игрока в приоритет, заботиться о его физической форме и здоровье. Для тех, кто сыграет в пятницу, будет отведено 30 минут, а тем, кто играет в субботу, 45. В субботу запланировано участие игроков, которые испытывают дискомфорт, поэтому мы будем осторожны.

Мы должны понимать, какую нагрузку несут эти игроки в матчах, поэтому на нас лежит огромная ответственность заботиться об их здоровье. Сегодня мы активно восстанавливались на поле. Мы хотим, чтобы они не только соревновались, но и получали удовольствие. Футбол — это взаимодействие, и я хочу объединить их на тех позициях, на которых им предстоит играть в матче. Они пришли с отличным настроем, энтузиазмом и волей к победе.

Подписывайся в ВК
Все новости
Главный тренер «Брайтона» показал футбольные навыки на тренировке
21 июля Фото
Ланг — о своём переходе в «Наполи»: «Здесь я выйду из зоны комфорта»
21 июля
Вендел провёл первую тренировку в «Зените» после возвращения
18 июля Фото
Грилиш тренируется отдельно от остальных игроков «Манчестер Сити»
18 июля
Дуран не явился на первую тренировку в «Фенербахче»
17 июля
Фернандо Торрес и Дэвид Бекхэм посетили тренировку «Интер Майами»
16 июля Фото
Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 11:42
разумно судит тренер
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 10:26
Как всегда!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🚴🚴🚴🚴🚴🚴🚴
Futurista
Futurista
вчера в 10:07
Месси, Альба и Бускетс пропустили тренировку...

Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 