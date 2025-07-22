Месси, Альба и Бускетс пропустили тренировку перед Матчем звёзд

На первой тренировке команды звёзд МЛС в понедельник не было трёх ключевых игроков: Лионеля Месси, Жорди Альбы и Серхио Бускетса.
23 июля на стадионе Q2 в Остине пройдёт матч со сборной Лиги MX.
Тренер сборной МЛС Нико Эстевес на вопрос о возможном участии Месси в предстоящей игре сказал следующее:
Это вопрос к его клубу. Я просто тренирую и использую игроков, которых мне дают. Надеюсь на это – я настроен очень оптимистично, и надеюсь, что он сможет там присутствовать.
Также специалист рассказал, как будет распределяться игровое время:
Мы всегда будем ставить благополучие игрока в приоритет, заботиться о его физической форме и здоровье. Для тех, кто сыграет в пятницу, будет отведено 30 минут, а тем, кто играет в субботу, 45. В субботу запланировано участие игроков, которые испытывают дискомфорт, поэтому мы будем осторожны.
Мы должны понимать, какую нагрузку несут эти игроки в матчах, поэтому на нас лежит огромная ответственность заботиться об их здоровье. Сегодня мы активно восстанавливались на поле. Мы хотим, чтобы они не только соревновались, но и получали удовольствие. Футбол — это взаимодействие, и я хочу объединить их на тех позициях, на которых им предстоит играть в матче. Они пришли с отличным настроем, энтузиазмом и волей к победе.
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https://youtu.be/rc6_aDiKASw?feature=shared