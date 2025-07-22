Месси, Альба и Бускетс пропустили тренировку перед Матчем звёзд

На первой тренировке команды звёзд МЛС в понедельник не было трёх ключевых игроков: , и .

23 июля на стадионе Q2 в Остине пройдёт матч со сборной Лиги MX.

Тренер сборной МЛС на вопрос о возможном участии Месси в предстоящей игре сказал следующее:

Это вопрос к его клубу. Я просто тренирую и использую игроков, которых мне дают. Надеюсь на это – я настроен очень оптимистично, и надеюсь, что он сможет там присутствовать.

Также специалист рассказал, как будет распределяться игровое время:

Мы всегда будем ставить благополучие игрока в приоритет, заботиться о его физической форме и здоровье. Для тех, кто сыграет в пятницу, будет отведено 30 минут, а тем, кто играет в субботу, 45. В субботу запланировано участие игроков, которые испытывают дискомфорт, поэтому мы будем осторожны.

Мы должны понимать, какую нагрузку несут эти игроки в матчах, поэтому на нас лежит огромная ответственность заботиться об их здоровье. Сегодня мы активно восстанавливались на поле. Мы хотим, чтобы они не только соревновались, но и получали удовольствие. Футбол — это взаимодействие, и я хочу объединить их на тех позициях, на которых им предстоит играть в матче. Они пришли с отличным настроем, энтузиазмом и волей к победе.