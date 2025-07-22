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«Челси» продолжает вести переговоры по трансферу Хави Симонса

вчера, 18:32

«Челси» серьёзно настроен подписать полузащитника «Лейпцига» Хави Симонса.

По данным источника, переговоры между «Челси» и окружением голландца, куда также входит его брат Фаустино, продолжатся сегодня. Цель — достичь устного соглашения. Хави открыт для перехода в «Челси». Переговоры с «Лейпцигом» начнутся в ближайшее время.

В случае трансфера «Челси» может представить себе игру с двумя «десятками».

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 19:14
Он универсал.
Отлично играет, как 10-ку, так и левого вингера. Но думаю его в первую рассматривают, как крайка.
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 18:53
Думаю с Мареска хорошо сработаются!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:36
Терпение и труд всё перетрут...
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