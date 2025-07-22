«Челси» продолжает вести переговоры по трансферу Хави Симонса

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вчера, 18:32

«Челси» серьёзно настроен подписать полузащитника «Лейпцига» .

По данным источника, переговоры между «Челси» и окружением голландца, куда также входит его брат Фаустино, продолжатся сегодня. Цель — достичь устного соглашения. Хави открыт для перехода в «Челси». Переговоры с «Лейпцигом» начнутся в ближайшее время.

В случае трансфера «Челси» может представить себе игру с двумя «десятками».