«Челси» продолжает вести переговоры по трансферу Хави Симонса

«Челси» серьёзно настроен подписать полузащитника «Лейпцига» Хави Симонса.
По данным источника, переговоры между «Челси» и окружением голландца, куда также входит его брат Фаустино, продолжатся сегодня. Цель — достичь устного соглашения. Хави открыт для перехода в «Челси». Переговоры с «Лейпцигом» начнутся в ближайшее время.
В случае трансфера «Челси» может представить себе игру с двумя «десятками».
Отлично играет, как 10-ку, так и левого вингера. Но думаю его в первую рассматривают, как крайка.
Отлично играет, как 10-ку, так и левого вингера. Но думаю его в первую рассматривают, как крайка.