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Родриго не хочет покидать «Реал»

вчера, 17:48

На данный момент «Реал» не получил никаких предложений по вингеру Родриго Силве, однако такие предложения могут появиться ближе к завершению трансферного окна.

В то же время бразилец, находясь в отпуске, активно занимается, чтобы прийти в форму к началу предсезонных тренировок.

Родриго стремится убедить тренера Хаби Алонсо, что он может быть полезен команде.

Ранее сообщалось, что футболист интересен «Ливерпулю» и «Арсеналу».

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 20:08
Грустная история...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 19:36
Уже сломалось. Нет Эндрика, нет Беллингема..., зато есть Алонсо, который, по всей видимости, до сих пор не понял куда попал и что его ждёт...
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1
вчера в 18:55
Не понимаю ,почему Алонсо так вцепился в Родриго?
Это топ - нападающий без всяких сомнений! Забыл Алонсо пословицу о том, что ,,лучше семь раз отмерить, а потом только отрезать"?
Уберет- потом 100% пожалеет!
Или это простое упрямство?
Тогда это очень плохой симптом, ибо в Реале никогда в основе ,,просто" игроки не играли.
В Алонсо начал сомневаться, если честно...
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:03
Захочет ли Алонсо менять своё мнение о Родриго?
Брулин
Брулин
вчера в 17:50
Сейчас сломается пару человек в нападении ,и кто будет играть? Родриго всегда полезен,даже если и не забивает, на пару с Вальверде закрывают несколько позиций
Гость
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