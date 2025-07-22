Родриго не хочет покидать «Реал»

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вчера, 17:48

На данный момент «Реал» не получил никаких предложений по вингеру , однако такие предложения могут появиться ближе к завершению трансферного окна.

В то же время бразилец, находясь в отпуске, активно занимается, чтобы прийти в форму к началу предсезонных тренировок.

Родриго стремится убедить тренера , что он может быть полезен команде.

Ранее сообщалось, что футболист интересен «Ливерпулю» и «Арсеналу».