Родриго не хочет покидать «Реал»

На данный момент «Реал» не получил никаких предложений по вингеру Родриго Силве, однако такие предложения могут появиться ближе к завершению трансферного окна.
В то же время бразилец, находясь в отпуске, активно занимается, чтобы прийти в форму к началу предсезонных тренировок.
Родриго стремится убедить тренера Хаби Алонсо, что он может быть полезен команде.
Ранее сообщалось, что футболист интересен «Ливерпулю» и «Арсеналу».
Это топ - нападающий без всяких сомнений! Забыл Алонсо пословицу о том, что ,,лучше семь раз отмерить, а потом только отрезать"?
Уберет- потом 100% пожалеет!
Или это простое упрямство?
Тогда это очень плохой симптом, ибо в Реале никогда в основе ,,просто" игроки не играли.
В Алонсо начал сомневаться, если честно...
Это топ - нападающий без всяких сомнений! Забыл Алонсо пословицу о том, что ,,лучше семь раз отмерить, а потом только отрезать"?
Уберет- потом 100% пожалеет!
Или это простое упрямство?
Тогда это очень плохой симптом, ибо в Реале никогда в основе ,,просто" игроки не играли.
В Алонсо начал сомневаться, если честно...