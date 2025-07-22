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Бывший защитник «Вест Хэма» Зума может перейти в «Спартак»

вчера, 16:28

Защитник Курт Зума в скором времени может оказаться в московском «Спартаке».

По информации источника, 30-летний футболист, который недавно стал свободным агентом после окончания контракта с «Вест Хэмом», интересен «красно-белым». Отдельно подчёркивается, что эта сделка состоится только в том случае, если с более приоритетными кандидатами москвичам не удастся договориться.

В прошедшем сезоне Зума выступал за клуб «Аль-Оруба» из Саудовской Аравии на правах аренды, сыграл 20 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.

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Все комментарии
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 17:54
Ну это круть крутейшая для РПЛ.. Зума это топ. Удача будет большая если удастся подписать. Тем более свободным агентом. Малышев не тормози хоть сейчас!
Брулин
Брулин
вчера в 17:43
У клуба трансферная импотенция
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:59
Зума довольно известный футболист, но уровень его мастерства слишком преувеличен. Иначе его не сдали бы в аренду в обычный клуб Саудовской Аравии. Контракт закончился, Вест Хэм не стал продлевать его. Курт стал свободным агентом в тридцать лет. Спрашивается, зачем этот человек нужен Спартаку? А может интерес к нему просто шутка?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:35
Может перейти, а может не перейти, шансы 50 на 50..
Гость
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