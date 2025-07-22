Бывший защитник «Вест Хэма» Зума может перейти в «Спартак»

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вчера, 16:28

Защитник в скором времени может оказаться в московском «Спартаке».

По информации источника, 30-летний футболист, который недавно стал свободным агентом после окончания контракта с «Вест Хэмом», интересен «красно-белым». Отдельно подчёркивается, что эта сделка состоится только в том случае, если с более приоритетными кандидатами москвичам не удастся договориться.

В прошедшем сезоне Зума выступал за клуб «Аль-Оруба» из Саудовской Аравии на правах аренды, сыграл 20 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.