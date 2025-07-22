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В «Зените» подтвердили, что Ахметов перейдёт в аренду в «Крылья Советов»

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nikolah
nikolah
вчера в 23:31
Для крыльев усиление
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:14
1.5 сезона в Зените
0 голевых действий
81 минута в РПЛ
2222222 рублей за сыгранную минуту
c4cj85x722xq
c4cj85x722xq
вчера в 20:14
Зачем его вообще в Зенит брали, футболист нулевой.
lotsman
lotsman
вчера в 19:14
Нормальную игровую практику получит.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:08
В обмен на 5 паспортов???
Vilar
Vilar
вчера в 18:06
Хоть поиграет в нормальной, беспонтовой команде.
Гость
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