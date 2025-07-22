В «Зените» подтвердили, что Ахметов перейдёт в аренду в «Крылья Советов»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал слухи о том, что полузащитник Ильзат Ахметов отправится в аренду в «Крылья Советов».
Действительно, Ахметов перейдёт в «Крылья».
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал слухи о том, что полузащитник Ильзат Ахметов отправится в аренду в «Крылья Советов».
Действительно, Ахметов перейдёт в «Крылья».
0 голевых действий
81 минута в РПЛ
2222222 рублей за сыгранную минуту
0 голевых действий
81 минута в РПЛ
2222222 рублей за сыгранную минуту