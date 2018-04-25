Модрич: «Не люблю сравнивать Роналду и Месси. Они оба великие футболисты»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич признался, что не любит сравнивать между собой Криштиану Роналду и Лионеля Месси:

«Кто из них лучше? И Роналду, и Месси являются великими футболистами. Кто из них лучше, зависит от вкусов людей. Кому-то нравится один, кому-то – другой.

Я не люблю их сравнивать. Но для нас, игроков „Реала“, Криштиану является лучшим игроком».

Ранее бывший главный тренер «Реала» Фабио Капелло выразил мнение, что через два года лучшим игроком будет считаться форвард ПСЖ Килиан Мбаппе.