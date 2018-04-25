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Модрич: «Не люблю сравнивать Роналду и Месси. Они оба великие футболисты»

сегодня, 05:42

Полузащитник «Реала» Лука Модрич признался, что не любит сравнивать между собой Криштиану Роналду и Лионеля Месси:

«Кто из них лучше? И Роналду, и Месси являются великими футболистами. Кто из них лучше, зависит от вкусов людей. Кому-то нравится один, кому-то – другой.

Я не люблю их сравнивать. Но для нас, игроков „Реала“, Криштиану является лучшим игроком».

Ранее бывший главный тренер «Реала» Фабио Капелло выразил мнение, что через два года лучшим игроком будет считаться форвард ПСЖ Килиан Мбаппе.

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Все комментарии
eleven LC
eleven LC
сегодня в 10:05
Лука Модрич не только на поле но и в жизни,умные вещи говорит и делает и я с ним согласен но глорам это не понять!
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 09:39
Браво, Лука!
loko7
loko7
сегодня в 09:02
Лука Модрич в этом плане прав, конечно легче оценить человека когда ты с ним рядом играешь.
cevin cigan
cevin cigan ответил DVoxNN
сегодня в 08:35
DVoxNN:
Тупая мадридская забивалка
Это тупая мадридская забивалка,забивает лучшим клубам "Старого Света"!Вот одному низкорослому пареньку-такое не дано!
nahan
nahan
сегодня в 08:19
Хватит сравнивать Месси и Роналду, есть более актуальные Салах, Сане, де Брюйне и т.д.
DVoxNN
DVoxNN
сегодня в 08:17
Тупая мадридская забивалка
Морозовский
Морозовский
сегодня в 08:05
Модрич собрался валить к шведу - потому осмелел в своих высказываниях про перхоть!
vovinho11
vovinho11
сегодня в 07:37
Да и ты не плох. А оценивают всегда их
ermak6848
ermak6848
сегодня в 07:02
Ну и правильно делаешь - за то спишь спокойно ...
амурец
амурец
сегодня в 06:43
молодец Модрич, так и надо говорить, а не вылизывать как его земляк
Василий 50
Василий 50
сегодня в 06:29
Оба великие футболисты, но они совершенно разные.
Нечего их сравнивать, нужно просто радоваться их игре.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 06:20
Зато их постоянно сравнивают тупоголовые ортодоксы.
No problem
No problem
сегодня в 05:49
Лучший из них,
это доказывает уже как лет 5.
CR-7.
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