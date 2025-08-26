Тюкавин надеется уже в сентябре снова сыграть за «Динамо» в РПЛ

Нападающий московского «Динамо» рассказал о восстановлении после тяжелой травмы колена:

Непростые шесть месяцев, это первая такая серьезная травма в моей карьере, выключила меня на долгий срок. Но и такое нужно преодолеть. Стану сильнее, надеюсь, все будет хорошо.

Готовлюсь к возвращению, еще две‑три недели. Надеюсь, после паузы на сборную выйду в официальной игре.