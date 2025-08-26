 
Тюкавин надеется уже в сентябре снова сыграть за «Динамо» в РПЛ

вчера, 17:52

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин рассказал о восстановлении после тяжелой травмы колена:

Непростые шесть месяцев, это первая такая серьезная травма в моей карьере, выключила меня на долгий срок. Но и такое нужно преодолеть. Стану сильнее, надеюсь, все будет хорошо.

Готовлюсь к возвращению, еще две‑три недели. Надеюсь, после паузы на сборную выйду в официальной игре.

Тюкавин получил травму в марте и перенес операцию в Германии. Константину диагностировали субтотальное повреждение передней крестообразной связки правого колена.

Capral
Capral
вчера в 18:38
Я никогда не был фанатом Тюкавина, не понимаю и не люблю его футбол. Но сейчас, когда дефицит форвардов особо остро ощущается- желаю ему скорейшего появления на поле, в помощь Сергееву!!! Другой вопрос: сможет ли он быстро адаптироваться после такой травмы...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 18:25
Конечно все истинные любители футбола в РФ, независимо о клубных пристрастий, желают Тюкавину возвращения на поле и хорошей игры.
Храневец
Храневец
вчера в 18:23
Ждем Костя ,надеемся и верим в тебя УДАЧИ !!!!!!!
