Тюкавин надеется уже в сентябре снова сыграть за «Динамо» в РПЛ

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин рассказал о восстановлении после тяжелой травмы колена:
Непростые шесть месяцев, это первая такая серьезная травма в моей карьере, выключила меня на долгий срок. Но и такое нужно преодолеть. Стану сильнее, надеюсь, все будет хорошо.
Готовлюсь к возвращению, еще две‑три недели. Надеюсь, после паузы на сборную выйду в официальной игре.
Тюкавин получил травму в марте и перенес операцию в Германии. Константину диагностировали субтотальное повреждение передней крестообразной связки правого колена.