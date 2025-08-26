Кипрский «Пафос» впервые пробился в Лигу чемпионов, пройдя «Црвену Звезду»

1756241968

вчера, 23:59

«Пафос» впервые в истории сыграет в основной стадии Лиги чемпионов. В плей-офф раунде квалификации ЛЧ кипрский клуб прошел сербскую «Црвену Звезду».

В ответном матче «Пафос» и «Црвена Звезда» сыграли вничью 1:1, а первый матч в Белграде завершился победой чемпионов Кипра с результатом 2:1.

На 60-й минуте сербы сравняли счет по сумме двух матче благодаря точному удару . Тем не менее, на 90-й бразильский нападающий , в прошлом выступавший за московское «Торпедо», забил гол, который вывел «Пафос» в общий этап Лиги чемпионов.

Кипрский клуб был создан в 2014 году, а в минувшем сезоне дебютировал в еврокубках, добравшись до 1/8 финала Лиги конференций.