Кипрский «Пафос» впервые пробился в Лигу чемпионов, пройдя «Црвену Звезду»

вчера, 23:59
ПафосЛоготип футбольный клуб Пафос1 : 1Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена ЗвездаМатч завершен

«Пафос» впервые в истории сыграет в основной стадии Лиги чемпионов. В плей-офф раунде квалификации ЛЧ кипрский клуб прошел сербскую «Црвену Звезду».

В ответном матче «Пафос» и «Црвена Звезда» сыграли вничью 1:1, а первый матч в Белграде завершился победой чемпионов Кипра с результатом 2:1.

На 60-й минуте сербы сравняли счет по сумме двух матче благодаря точному удару Мирко Иванича. Тем не менее, на 90-й бразильский нападающий Жажа, в прошлом выступавший за московское «Торпедо», забил гол, который вывел «Пафос» в общий этап Лиги чемпионов.

Кипрский клуб был создан в 2014 году, а в минувшем сезоне дебютировал в еврокубках, добравшись до 1/8 финала Лиги конференций.

9xzywg4r6amf
9xzywg4r6amf
сегодня в 05:37
Ещё одна неожиданность в ЛЧ
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ AKH (раскрыть)
сегодня в 05:31
Еврогранды и не гранды на подходе будут молиЦЦа, чтобы им досталась игра с перечисленными командами. Правда, норвежцы могут крови попить...
Barsuk_10
Barsuk_10 ответ AKH (раскрыть)
сегодня в 00:21
Спасибо уё.ку Платини.
AKH
AKH
сегодня в 00:11
Думаю со всеми эти Бодье Глимтами, Пафосами да Кайратами в этой ЛЧ мы увидим рекорд по забитым в одном матче в истории КЕЧ 😀
SpaM-10
SpaM-10
сегодня в 00:02
Но гол Жажи это что-то невероятное.

Два победителя КЕЧ не попали в ЛЧ.
SpaM-10
SpaM-10
сегодня в 00:00, ред.
Позор ЦЗ, как и Селтику.
В составе Радоньич, Арнаутович, Крунич, Вежикович, Матеус, а игра го...ще редкостное.
Гость
