Кипрский «Пафос» впервые пробился в Лигу чемпионов, пройдя «Црвену Звезду»

«Пафос» впервые в истории сыграет в основной стадии Лиги чемпионов. В плей-офф раунде квалификации ЛЧ кипрский клуб прошел сербскую «Црвену Звезду».
В ответном матче «Пафос» и «Црвена Звезда» сыграли вничью 1:1, а первый матч в Белграде завершился победой чемпионов Кипра с результатом 2:1.
На 60-й минуте сербы сравняли счет по сумме двух матче благодаря точному удару Мирко Иванича. Тем не менее, на 90-й бразильский нападающий Жажа, в прошлом выступавший за московское «Торпедо», забил гол, который вывел «Пафос» в общий этап Лиги чемпионов.
Кипрский клуб был создан в 2014 году, а в минувшем сезоне дебютировал в еврокубках, добравшись до 1/8 финала Лиги конференций.
Два победителя КЕЧ не попали в ЛЧ.
В составе Радоньич, Арнаутович, Крунич, Вежикович, Матеус, а игра го...ще редкостное.
