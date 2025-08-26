«Кайрат» вышел в общий этап Лиги чемпионов, обыграв по пенальти «Селтик»

1756237162

вчера, 22:39

Казахстанский «Кайрат» впервые в истории пробился в общий этап Лиги чемпионов, одолев в плей-офф раунде квалификации шотландский «Селтик».

Ответный матч соперников в Алматы завершился вничью 0:0 по итогам основного и дополнительного времени, а в серии пенальти чемпион Казахстана победил 3:2.

Вратарь «Кайрата» в послематчевой серии парировал три удара игроков шотландского клуба, не позволив забить , и . Таким образом, точный удар российского защитника стал победным для «Кайрата».

Ранее соперники сыграли вничью 0:0 в Глазго.