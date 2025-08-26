«Кайрат» вышел в общий этап Лиги чемпионов, обыграв по пенальти «Селтик»

Казахстанский «Кайрат» впервые в истории пробился в общий этап Лиги чемпионов, одолев в плей-офф раунде квалификации шотландский «Селтик».
Ответный матч соперников в Алматы завершился вничью 0:0 по итогам основного и дополнительного времени, а в серии пенальти чемпион Казахстана победил 3:2.
Вратарь «Кайрата» Темирлан Анарбеков в послематчевой серии парировал три удара игроков шотландского клуба, не позволив забить Адаму Иде, Люку МакКовану и Даидзену Маеде. Таким образом, точный удар российского защитника Егора Сорокина стал победным для «Кайрата».
Ранее соперники сыграли вничью 0:0 в Глазго.
И в те вроде и не далекие времена были очень интересные дерби. Тогда их еще так не называли. И одним из самых интересных было противостояние Кайрата и Пахтакора. Но потом пути команд разошлись. А жаль...
Может кто то организует условно Кубок Центразии, с двумя матчами. Было бы интересно посмотреть
Прекрасно помню эту команду. настырную и неуступчивую. А блистал в ней Тимур Сегизбаев. Прекрасный нападающий. Да и Курбан Бердыев в Кайрате блистал.
С победой KZ!!
Респект из Тараза!!!
