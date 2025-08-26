 
«Кайрат» вышел в общий этап Лиги чемпионов, обыграв по пенальти «Селтик»

вчера, 22:39
КайратЛоготип футбольный клуб Кайрат (Алматы)0 : 0Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)СелтикЗакончился после серии пенальти

Казахстанский «Кайрат» впервые в истории пробился в общий этап Лиги чемпионов, одолев в плей-офф раунде квалификации шотландский «Селтик».

Ответный матч соперников в Алматы завершился вничью 0:0 по итогам основного и дополнительного времени, а в серии пенальти чемпион Казахстана победил 3:2.

Вратарь «Кайрата» Темирлан Анарбеков в послематчевой серии парировал три удара игроков шотландского клуба, не позволив забить Адаму Иде, Люку МакКовану и Даидзену Маеде. Таким образом, точный удар российского защитника Егора Сорокина стал победным для «Кайрата».

Ранее соперники сыграли вничью 0:0 в Глазго.

ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 11:27
Вот и достойный тренер для Динамо Москва объявился.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 06:40
От души поздравляю Кайрат с историческим событием! Заслужили! Анарбеков герой матча, его сейвы оставили казахстанцев в игре, в основное время, ну а в серии пенальти просто монстр! Еще выделю капитана алматинцев Мартыновича! Многие помнят его по выступлению в РПЛ! Как он отпахал на поле все 120+ минут вызывает уважение! Ему под сорок лет, а он и в борьбе хорош, и в скорости молодым игрокам Селтика не уступал....браво!
azkan
azkan
вчера в 23:58
Рад за Кайрат и поздравляю! Соседи отлично провели стыковки!
И в те вроде и не далекие времена были очень интересные дерби. Тогда их еще так не называли. И одним из самых интересных было противостояние Кайрата и Пахтакора. Но потом пути команд разошлись. А жаль...
Может кто то организует условно Кубок Центразии, с двумя матчами. Было бы интересно посмотреть
Dauletbek
Dauletbek ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 23:49
Да-а. Сегизбаев, Бердыев. В 80-годах Пехлеваниди...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 23:40
CapralCapral
Прекрасно помню эту команду. настырную и неуступчивую. А блистал в ней Тимур Сегизбаев. Прекрасный нападающий. Да и Курбан Бердыев в Кайрате блистал.
AKH
AKH
вчера в 23:25
Даа😀, кто бы не выиграл эту ЛЧ его загнобят, скажут, это же команда, которая вышла из группы с Кайратом и Будье Глимтом... 😀
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 23:20
Очень рад победе Кайрата!! Молодцы.
С победой KZ!!
AKH
AKH
вчера в 23:14
Придется полетать европейцам😀. Далеко полетать.. Почти кк на ЛЧ Азии.. Селтик😀. На вашем месте я бы расформировал клуб и обьявил бы банкротом😀
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 23:05
Кайрат молодцы! Поздравляю наших! Лучший игрок и герой матча вратарь Анарбеков, отбил 3 мяча по пенальти.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 23:01
Кайрат сегодня удивил и одновременно порадовал жителей бывшего СССР. Казахи 🇰🇿 сегодня будут гулять до утра, ну и пусть - они заслужили право на праздник. Матч не видел, а обзор посмотрю обязательно. Сегодня уделали когда-то грозный Селтик, кто следующий. Поздравляю Казахстан с тяжёлой победой!!! Так держать!!!
Capral
Capral
вчера в 22:53
Кайрат был хорош и агрессивен в советское время, во второй половине-70х!!!!!!! Отличная была команда!!! А какие блистательные игроки были в Кайрате!!!!!!! Вот и сейчас, я рад, что команда продолжает славные традиции предыдущих поколений, а значит- Кайрат с победой!!!!!!!
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 22:52
Кайрат Молодцы! Жаль что не старый формат ЛЧ)), так были бы шансы если средние по силе клубы были в группе.)
матос
матос
вчера в 22:49
Казахи молодцы! Кельты без ЛЧ , хотя они итак там лишь статисты в последнее время.
YNWA
YNWA
вчера в 22:49
Позор Селтик!
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
вчера в 22:47
Красавцы , Кайрат!
Респект из Тараза!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:43
Молодцы, Кайрат!!! Мои поздравления, Казахстан!!! Надеюсь, и в групповом этапе будет первая победа)))
ck2gfqymztg3
ck2gfqymztg3
вчера в 22:40
Кайрат просто приятно удивляет
Гость
