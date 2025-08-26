«Зенит» обыграл «Оренбург» в Кубке России в матче с 8 голами

В матче третьего тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Оренбург» на своем поле проиграл «Зениту» с результатом 3:5.
Уже к 22-й минуте гости выигрывали в три мяча. На второй минуте счет открыл Максим Глушенков, затем на 12-й забил Александр Ерохин, а далее отличился Дуглас Сантос.
Довольно быстро «Оренбургу» удалось отыграть два гола. На 24-й минуте ворота команды из Санкт-Петербурга поразил Владан Бубанья, а на 32-й – Алексей Татаев.
Незадолго до перерыва на 43-й минуте колумбийский форвард «Зенита» Матео Кассьерра реализовал пенальти, а на 56-й Глушенков оформил дубль.
На 66-й минуте третий гол «Оренбурга» забил Азамаз Ревазов.
«Зенит» лидирует в группе A, набрав 9 очков. «Рубин» и «Оренбург» имеют по 3 очка, а у «Ахмата» – ни одного.
Сегодня вечером в Грозном сыграют «Ахмат» и «Рубин».
В четвертом туре 16 сентября «Оренбург» примет «Рубин», а «Зенит» 17 сентября сыграет дома с «Ахматом».
По техническому браку - матч тоже не из последних. )
Если бы в самом начале игры Оренбург САМ НЕ "стал добровольно на расстрел", то, глядишь, результат матча в основное время мог быть и другим.
Трепет уже виден в комментах....ниже..
с точки зрения футбольной философии счёт ужасный...а так то да зрителям весело)...
По второму тайму Оренбург понравился больше, чем Зенит, у которого лучший тренер РПЛ, а, может, Европы или даже мира)))
