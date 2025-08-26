«Зенит» обыграл «Оренбург» в Кубке России в матче с 8 голами

1756229380

вчера, 20:29

В матче третьего тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Оренбург» на своем поле проиграл «Зениту» с результатом 3:5.

Уже к 22-й минуте гости выигрывали в три мяча. На второй минуте счет открыл , затем на 12-й забил , а далее отличился .

Довольно быстро «Оренбургу» удалось отыграть два гола. На 24-й минуте ворота команды из Санкт-Петербурга поразил , а на 32-й – .

Незадолго до перерыва на 43-й минуте колумбийский форвард «Зенита» реализовал пенальти, а на 56-й Глушенков оформил дубль.

На 66-й минуте третий гол «Оренбурга» забил .

«Зенит» лидирует в группе A, набрав 9 очков. «Рубин» и «Оренбург» имеют по 3 очка, а у «Ахмата» – ни одного.

Сегодня вечером в Грозном сыграют «Ахмат» и «Рубин».

В четвертом туре 16 сентября «Оренбург» примет «Рубин», а «Зенит» 17 сентября сыграет дома с «Ахматом».