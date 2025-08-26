 
«Зенит» обыграл «Оренбург» в Кубке России в матче с 8 голами

вчера, 20:29
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург3 : 5Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

В матче третьего тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Оренбург» на своем поле проиграл «Зениту» с результатом 3:5.

Уже к 22-й минуте гости выигрывали в три мяча. На второй минуте счет открыл Максим Глушенков, затем на 12-й забил Александр Ерохин, а далее отличился Дуглас Сантос.

Довольно быстро «Оренбургу» удалось отыграть два гола. На 24-й минуте ворота команды из Санкт-Петербурга поразил Владан Бубанья, а на 32-й – Алексей Татаев.

Незадолго до перерыва на 43-й минуте колумбийский форвард «Зенита» Матео Кассьерра реализовал пенальти, а на 56-й Глушенков оформил дубль.

На 66-й минуте третий гол «Оренбурга» забил Азамаз Ревазов.

«Зенит» лидирует в группе A, набрав 9 очков. «Рубин» и «Оренбург» имеют по 3 очка, а у «Ахмата» – ни одного.

Сегодня вечером в Грозном сыграют «Ахмат» и «Рубин».

В четвертом туре 16 сентября «Оренбург» примет «Рубин», а «Зенит» 17 сентября сыграет дома с «Ахматом».

Anatolik Speredonow
Anatolik Speredonow
сегодня в 13:32
nikolah
nikolah ответ Sergo81 (раскрыть)
сегодня в 12:09
Никогда, при Семаке точно, все на инд качествах футболистов
54bujwq3gb66
54bujwq3gb66
вчера в 22:21
Зенит с крупной победой!!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 22:07
Речь не о сопернике по "Эль Газико"...
derrik2000
derrik2000
вчера в 21:49
По ЗРЕЛИЩНОСТИ - отличный матч, в котором были ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ ГОЛЫ в ворота обеих команд.
По техническому браку - матч тоже не из последних. )
Если бы в самом начале игры Оренбург САМ НЕ "стал добровольно на расстрел", то, глядишь, результат матча в основное время мог быть и другим.
lotsman
lotsman
вчера в 21:41
Судя по счёту весёлый матч был. Жаль не видел.
sv_1969
sv_1969 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:40
Наверное у меня проблемы со зрением! Трепета не увидел)))
Sergo81
Sergo81
вчера в 21:40
Смотрю на игру Зенита и вижу отсутствие сыгранности. Партнёр стоит в 10 метрах один, машет руками, показывает , что один, но пас не дают. Это показатель того, что выйдем и сыграем как получится. Никакой мысли. Каждый сам по себе бегает. Когда же они начнут нормально играть?)
112910415
112910415
вчера в 21:35
Браво, Оренбург!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:30
Глушенков вернулся....
Трепет уже виден в комментах....ниже..
Futurista
Futurista
вчера в 20:46, ред.
Зенит в своём сегодняшнем репертуаре...получил трёшку от Оренбурга...подстраховался в опасный момент пенальти ...ну и сам забил конечно...
с точки зрения футбольной философии счёт ужасный...а так то да зрителям весело)...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 20:44
Победный с пенальти
adekvat
adekvat
вчера в 20:42
Зениту хотябы кубок взять в этом сезоне.
shlomo
shlomo
вчера в 20:38
Красивый матч получился для зрителей....
Palex
Palex ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 20:38
Что голов много , это радует, а вот что футбол дворовый,это огорчает
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 20:38
Буду честен, удалось увидеть только второй тайм, поэтому вообще не понимаю, как Оренбург пропустил больше Зенита. Наверное, питерцы все решил в первом тайме, но не могу утверждать.
По второму тайму Оренбург понравился больше, чем Зенит, у которого лучший тренер РПЛ, а, может, Европы или даже мира)))
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:33
То, что победил Зенит - ожидаемо. А то , что Оренбург забьёт 3 - просто браво! А вообще спасибо командам за голевую феерию!
