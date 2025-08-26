В «Зените» не доверяют Глушенкову и Венделу. Скауты нашли интересного плеймейкера

1756232602

вчера, 21:23

Легко угадать его национальность.

Джон Джон может заменить Максима и Маркуса

Семидесятилетний президент «Зенита» Медведев готовится к дебюту за «Амкал» в Кубке России. Он пока не успел опровергнуть интерес к плеймейкеру «Брагантино». Бразильца зовут Джонатан дос Сантос Роса, а на спине у него два слова – Джон Джон. Футболист играет на позиции Джей-Джея Окочи, 22-летний атакующий хавбек – плеймейкер. Бразилец не настолько техничен, как нигериец Окоча, зато он совершает прекрасные проходы с мячом. Джон Джон любит искать мяч по всему полю, развивая атаки.

Плеймейкер по манере игры похож на Матеуса Алвеса из ЦСКА , только он из более высокой ценовой категории. Но «Зениту», если директора клуба договорятся с футболистом и «Брагантино», не придется повторять суммы в контрактах Жерсона и Луиса Энрике. Рынок оценивает Джонатана в 7 миллионов евро. Для петербуржцев такая сумма не является вызовом. Они спокойно отдадут даже 10 млн евро за новичка, если клуб корпорации «Ред Булл» попросит футболиста официально выкупить свой контракт.

«Брагантино» не спешит вести дела с командами из РПЛ напрямую, но ЦСКА подписал их форварда Алеррандро, так что при желании найдут метод перевода денег. Агентом Джона Джона является человек, представляющий интересы футболистов со всего мира. Самым ценным игроком в коллекции посредника является защитник «Манчестер Сити» Рейс, которого «горожане» отдали в аренду в «Жирону», где заправляет брат Гвардиолы. А «Брагантино» теперь курирует Клопп, и боссы приказали немцу делать деньги.

«Ред Булл» охотно прощается с футболистами своих клубов, независимо от важности на поле. Джон Джон стал одним из лидеров середняка бразильской Серии А «Брагантино». В новом году он сыграл 36 поединков в разных турнирах, забил 6 мячей и сделал 7 ассистов. В чемпионате Бразилии у него 19 матчей и 6 результативных действий. Показатели не впечатляют, в отличие от статистики Клаудиньо в «Брагантино», но Джон Джон молод. Он не всегда чистая «десятка»: чаще позиция как у Барко в «Спартаке».

Семак упрямо ищет свободного художника в основу

Многие фанаты «Зенита», даже если они одновременно футбольные аналитики, удивляются попытке найти «десятку» в команду, где человек такого амплуа плохо приживается. В этом и смысл. Семак признал, что старый проект чемпионского «Зенита» закрыт. Команде нужно развиваться. В клубе видят проблемы со вторым центральным защитником рядом с Нино. Нет уверенности даже в капитане Сантосе, невзирая на его вызов в сборную Бразилии. Игра опорника Барриос тоже не оставляет больше вау-эффекта.

Сергей Богданович в чемпионские годы был рациональным, осторожным и скучным тренером с командой, которая давила на соперников, опережая их по классу исполнителей. «Зенит», в который подписывали центральных защитников с длинным пасом, чтобы поставляли Дзюбе мячи верхом, был примером логичного гегемона. «Бавария» и «Ювентус» по ходу знаменитых чемпионских серий не всегда побеждали красиво. А сейчас «Зенит» ни рыба, ни мясо. Семак любит фланговый футбол, но хочет играть иначе.

Тренер ищет новизну, поэтому не стоит искать в Джоне Джоне буквальную замену Клаудиньо, который играл в центре поля и на левом фланге атаки. Новый бразилец из «Брагантино» не левый вингер, как Педро и Мостовой, вряд ли стоит пихать его на фланг. Дома Джон Джон скорее играет как бывший игрок «Шахтера» Алан Патрик, который представляет «Интернасьонал», или известный уругваец Арраскаэта, звезда «Фламенго». У Джона Джона высоко подняты плечи, во время бега он немножко похож на Мбаппе.

По габаритам бразилец как француз, так что не стоит искать в нем второго Клаудиньо, который заметно мельче. Джон Джон может быть как «десяткой» в схеме «4-2-3-1», если Барриос и Жерсон сыграют в линию, или левым центральным хавбеком. Проще говоря, Семак ищет новичка, который позволит ему перестроить игру на старую схему «Спартака», где Барко, Умяров и Мартинс работали вместе. Появление португальца Жедсона изменило модель «красно-белых», а вот «Зенит» отчаянно ищет правильную «десятку».

Следующим летом придется распродать легионеров

В «Зените» знают о планах правительства больше, чем в РФС и РПЛ . Глава футбольного союза Дюков является человеком из Санкт-Петербурга, но его поставили перед фактом: в чемпионате ужесточат лимит, а футболистов обяжут читать книги. Сразу надо искать детскую литературу на португальском языке о добром и вечном, ведь у «Зенита» в основе больше ребят, говорящих на этом языке. Новый лимит позволит заявить 10 легионеров. В случае дебюта Дугласа Сантоса за сборную Бразилии он снова будет считаться иностранцем.

Лимит станет проблемой для Семака. Тренеру «Зенита» не нравится форма Алипа. Вряд ли защитник сборной Казахстана вернется в твердую основу, чтобы закрыть одну позицию для не легионера. Придется убирать иностранцев, причем не только рядовых, а известных, вроде форварда Кассьерры. Вот только его конкуренты Соболев и Гонду не играют настолько круто, чтобы Семак с легкостью отпустил колумбийца без подписания нападающего уровня Даку. Задачка не из легких: «Зениту» надо продать не только Зделара.

Привычной проблемой клуба остается отсутствие спортивного директора. В РПЛ тяжело заманить квалифицированного специалиста, но менеджер давно нужен, чтобы упорядочить список новичков. «Зенит» набирает футболистов под разные модели игры. Бразилец Джон Джон подходит для ЦСКА и «Спартака», но он столкнется с теми самыми преградами, с которыми уже не справился Глушенков. Максим мечтал стать свободным художником в «Зените», заняв место одного из отечественных игроков во славу лимита.

Петербуржцы нашли бразильца, но Семак сомневается. Пока Вендел не покинул команду, хотя Маркус давно обозначил планы, а Глушенков нужен в заявке из-за нового лимита, тренер не может определиться ни со схемой, ни с подходом к отдельным футболистам. Отъезд Клаудиньо ударил по планам «Зенита», по смыслу диспетчеру не нашли замену. Джон Джон может освежить игру петербуржцев, но при таком количестве легионеров надо искать россиян, готовых закрыть вопрос лимита сейчас и в будущем сезоне.