«Манчестер Сити» не торопится платить ПСЖ за Доннарумму

1756244044

сегодня, 00:34

Переговоры «Манчестер Сити» и «Пари Сен-Жермен» о возможном переходе вратаря складываются очень непросто.

Первое предложение английского клуба составило всего лишь 15 миллионов евро и было ожидаемо отвергнуто парижанами. Не согласятся они и на 30 миллионов евро, сумму, о которой ранее сообщала пресса.

Дело в том, что «горожане» не спешат оформлять сделку до закрытия трансферного окна. Как сообщает источник, «Сити» готов подождать до января, а то и вовсе подписать Доннарумму бесплатно летом следующего года.