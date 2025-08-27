 
«Манчестер Сити» не торопится платить ПСЖ за Доннарумму

сегодня, 00:34

Переговоры «Манчестер Сити» и «Пари Сен-Жермен» о возможном переходе вратаря Джанлуиджи Доннаруммы складываются очень непросто.

Первое предложение английского клуба составило всего лишь 15 миллионов евро и было ожидаемо отвергнуто парижанами. Не согласятся они и на 30 миллионов евро, сумму, о которой ранее сообщала пресса.

Дело в том, что «горожане» не спешат оформлять сделку до закрытия трансферного окна. Как сообщает источник, «Сити» готов подождать до января, а то и вовсе подписать Доннарумму бесплатно летом следующего года.

ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ ru7axtjpg4u4 (раскрыть)
сегодня в 12:06
Ну да..., только смысл переходить через год в Сити, если можно попробовать, к примеру, в Ливерпуль, где Алиссон чудит не на шутку ?
Wolverhampton
Wolverhampton
сегодня в 07:56
Крутят вертят.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 07:40
Второе предложение Сити составит 15,5 млн
ru7axtjpg4u4
ru7axtjpg4u4
сегодня в 07:33
Правильное решение. Зачем платить,если можно взять даром.
shlomo
shlomo
сегодня в 07:01
Оригинальное получилось первое предложение... :))))
8xd953zt3uwg
8xd953zt3uwg
сегодня в 05:45
Очень разумное решение, средства нужно тратить с толком.
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 03:45
Арабы часто, начиная общение, слегка блефуют,не раскрывая козырей.. Я не думаю, что МС способен взять Доннарумму свободным агентом. Скорее такие фантазии есть у итальянца. Две богатые и уважаемые семьи не будут портить отношения ради экономии нескольких миллионов на покупке вратаря. А вот загнобить его могут, ради сохранения этих же отношений. Договорятся.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:41
И эти решили поиздеваться над ПСЖ?
