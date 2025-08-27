 
Моуриньо раскритиковал руководство «Фенербахче» перед важнейшим матчем

сегодня, 00:43
БенфикаЛоготип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)-:-Логотип футбольный клуб Фенербахче (Стамбул)Фенербахче22:00 Не начался

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуриньо раскритиковал руководство стамбульского клуба накануне ответного матча плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов против «Бенфики»:

Если бы Лига чемпионов действительно была жизненно важна для моего клуба, то, наверное, он бы что-нибудь предпринял в промежутке между нашими матчами с «Фейеноордом» и «Бенфикой». Но выходит так, что мы играем против «Бенфики» тем же составом, что и против «Фейеноорда».

В первой игре «Фенербахче» и «Бенфика» сыграли вничью 0:0 в Стамбуле.

Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 12:46
Маур хоть какой нибудь топ результат дал, с начала 2014 года? Не считая кубки
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 08:36
Что то мутит снова Моур)
112910415
112910415
сегодня в 08:26
Тренер готовится стать уволенным и богатым?! )
pyh7q368j8mn
pyh7q368j8mn
сегодня в 07:40
Особенный соломку стелит себе, после вылета мягче падать
yxuksqnf2kuq
yxuksqnf2kuq
сегодня в 07:36
Значит надо где-то дублеров выставлять.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 06:08
Моуриньо когда то был топ тренером,,, сейчас больше болтун и неудачник. И вот на фоне слухов о том что Ноттингэм хочет его пригласит , португалец начал свою игру. Критиковать игроков и боссов клуба. Чтоб его уволили и выплатили неустойку. Так было везде. МЮ..Тоттенхэм. Рома. Пришла очередь Фенербахче
Alex_67
Alex_67
сегодня в 05:57
Моуриньо готовит всех нас к проигрышу своей команды, но его вины ни в чём нет, как всегда. Каждый раз одна песня.
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 05:51
Обыкновенный волнуется, как плохой танцор.
6ehrwfgt949e
6ehrwfgt949e
сегодня в 05:48
В себе тоже нужно искать источники проблем.
adekvat
adekvat
сегодня в 05:34
Маур был бы не Маур, если бы нет нет что нибудь да не выкинул.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 04:36
Уж, что, что а критиковать "Особенный" любит и умеет...)
