Моуриньо раскритиковал руководство «Фенербахче» перед важнейшим матчем

Главный тренер «Фенербахче» раскритиковал руководство стамбульского клуба накануне ответного матча плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов против «Бенфики»:

Если бы Лига чемпионов действительно была жизненно важна для моего клуба, то, наверное, он бы что-нибудь предпринял в промежутке между нашими матчами с «Фейеноордом» и «Бенфикой». Но выходит так, что мы играем против «Бенфики» тем же составом, что и против «Фейеноорда».