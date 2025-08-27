 
Каррагер сравнил ситуацию Исака в «Ньюкасле» с ситуацией Фернандо Торреса

сегодня, 00:42

Бывший капитан «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился мнением о ситуации с нападающим «Ньюкасла» Александером Исаком. «Сороки» не хотят продавать форварда в «Ливерпуль».

Я думаю, что «Ньюкасл» должен его продать. Я говорю это, потому что у меня есть в этом опыт. У нас было то же самое с Фернандо Торресом. В итоге он остался, и мы продали его в январе. Эти 4-5 месяцев были кошмаром, и все в клубе с нетерпением ждали, когда он уйдёт.

Напомним, что Фернандо Торрес перешёл из «Ливерпуля» в «Челси» в январе 2011 года.

lk_483777
lk_483777 ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 08:44
Почему он должен сразу пойти в тренеры? Он же просто поделился похожей ситуацией, которая была в его карьере.
Baggio R.
Baggio R. ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 05:08
А разве за трансферы тренер отвечает?
sv_1969
sv_1969
сегодня в 01:58
Может быть он и прав
Alex_67
Alex_67
сегодня в 01:26
А почему Каррагер в тренеры не пошёл, раз во всём разбирается?
