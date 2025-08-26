«Спартак» разгромил «Пари НН» в матче Кубка России

«Спартак» обыграл «Пари НН» (4:0) в матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России.
На 12-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Спартака» Роман Зобнин. На 36-й минуте Илья Самошников удвоил преимущество «красно-белых». На 69-й минуте Антон Заболотный довёл счёт до разгромного. На 88-й минуте Даниил Зорин отправил четвёртый гол в ворота «Пари НН».
«Спартак» идёт на 1-м месте в группе С (7 очков), «Пари НН» занимает 3-е место (3 очка).
Второй состав, он и есть - второй состав.
Гарсии всё не могут место на поле найти.
Смотрю на него, смотрю....
Что-то мне подсказывает, что, например при "черчесовской схеме" в Спартаке он был бы полезен.
Я имею в виду игру от обороны.
А что?
Скорость стартовая отличная, взрывная.
Прямо как в своё время Велитон.
А то в штрафной соперника при подаче угловых он смотрится как-то ... не на своём месте, что ли...
Самошников стал пратически героем матча, ну, или хотя бы первого тайма.
А вполне мог бы стать антигероем, судя по началу.
Повезло ему.
И команде Спартак.
И нам тоже. )
Не заслужил вратарь Пари НН ТАКОГО: хорошо играл, надёжно, насколько мог.
Ладно. Проехали.
