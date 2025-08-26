 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыРоссия. Кубок 2025/2026

«Спартак» разгромил «Пари НН» в матче Кубка России

вчера, 22:42
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)4 : 0Логотип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)Пари ННМатч завершен

«Спартак» обыграл «Пари НН» (4:0) в матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

На 12-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Спартака» Роман Зобнин. На 36-й минуте Илья Самошников удвоил преимущество «красно-белых». На 69-й минуте Антон Заболотный довёл счёт до разгромного. На 88-й минуте Даниил Зорин отправил четвёртый гол в ворота «Пари НН».

«Спартак» идёт на 1-м месте в группе С (7 очков), «Пари НН» занимает 3-е место (3 очка).

Подписывайся в ВК
Все новости
«Кайрат» вышел в общий этап Лиги чемпионов, обыграв по пенальти «Селтик»
Вчера, 22:39
«Ахмат» одержал победу над «Рубином» в Кубке России
Вчера, 22:39
«Зенит» обыграл «Оренбург» в Кубке России в матче с 8 голами
Вчера, 20:29
«Ливерпуль» обыграл на выезде «Ньюкасл» благодаря голу 16-летнего форварда
Вчера, 00:08
«Интер» забил «Торино» 5 безответных голов в первом туре чемпионата Италии
25 августа
«Атлетик» обыграл «Райо Вальекано», одержав 2 победы в двух стартовых турах
25 августа
 
Сортировать
Все комментарии
Anatolik Speredonow
Anatolik Speredonow
сегодня в 13:33
Короче, инфа от футболиста знатного. Есть такой сервис, с которым играют крупные игроки. Найти его легко в яндексе по фразе «купить серебряный прогноз». Сервису 13 лет. МАТЧ ТВ о них говорит.
Шуня771
Шуня771 ответ jRest (раскрыть)
сегодня в 10:17
Привет Уважаемый!

По дружески тебе, самый мягкий вариант от болельщика Спартака, с пятидесяти девятилетним стажем - типун на язык))
(Без обид)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 09:21
Смотрю мнения о знаковой победе предшествующей взлёту команды в лидеры разделились....у кого то глаза как от сварки болят глядя на такое...кто то наоборот восхищён.....
Сам не видел...врать не буду...но счёт говорит сам за себя....
Это был день "З"....Заболотный...Зобнин...Зорин....не ушёл бы Зиньковский - и он забил бы...даже если не хотел...)))

Наши поздравления....
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
сегодня в 09:08
Ну вклад его в этот гол очевиден, молочина
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 08:17
Это дерево даже до мяча не дотянулось .
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ derrik2000 (раскрыть)
сегодня в 08:15
Этому " посредственному футболу " есть другое название - " унылое отечественное дер...мо" !!! Нечто подобное ,мв с вами ,будем наблюдать после ужесточения лимита .Лично мне не очень хочется наблюдать вот это вот . А вам ? У нас очень слабая молодёжь ,по сравнению с теми же Глебовым , Кисляком , Батраковым , Пиняевым , Козловым . Массалыга вышел на замену с таким видом , как будто его этим обидели . В его глазах была тоска ,но никак не желание рвать и метать . За всю команду отрабатывал один Ромка Зобнин . Лимит не ужесточать нужно ,а отменять ,что бы не видеть всю эту поеб.....тину !!! Не хороший осадок остался от этой победы . Ну лично у меня .
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 07:51
А как красиво положил Заболотный в одно касание)
jRest
jRest
сегодня в 06:10
Ну вот, теперь можно и помечтать о Кубке и даже чемпионстве. Игра ведь налаживается, игроки новые раскрываются. Химия с тренером ощущается.
И правда можно помечтать... до следующего тура.
4v2nwrre5jef
4v2nwrre5jef
сегодня в 05:38
Соперник опять особо не сопротивлялся, а спартак фантастически играл.
112910415
112910415
сегодня в 01:13
Самошников норм!
Шуня771
Шуня771
сегодня в 00:44
Победа есть победа!
С Победой КБ!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 23:27, ред.
Ожидаемо....с чем и поздравляю всех спартаковских болельщиков...!
Bad Listener
Bad Listener ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 23:27
Ну на самом деле не долго нам такой состав Спартака воспринимать как второй. Как по мне так матч представлял дополнительную важность в плане посмотреть что же из себя будет плюс минус представлять Спартак когда ужесточат лимит. Сказать что команда совсем печальная не могу, на фоне Пари НН чей уровень сегодня был явно где то середина ФНЛ смотрелись неплохо. Середняком будут при жёстком лимите, впрочем итак уже середняки. Очень Самошников нравится, но в атмосфере лукойловской может и сломаться как Барко. Так что раньше времени дифирамбы петь не буду.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 23:14
Зорина с голешником!
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 23:02
НН даже не уровень ФНЛ…
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:00, ред.
И так будет с каждым теперь, с победой
Денисов будет играть с Самохой
derrik2000
derrik2000
вчера в 22:53
Как ФУТБОЛ - матч довольно таки посредственный.
Второй состав, он и есть - второй состав.
Гарсии всё не могут место на поле найти.
Смотрю на него, смотрю....
Что-то мне подсказывает, что, например при "черчесовской схеме" в Спартаке он был бы полезен.
Я имею в виду игру от обороны.
А что?
Скорость стартовая отличная, взрывная.
Прямо как в своё время Велитон.
А то в штрафной соперника при подаче угловых он смотрится как-то ... не на своём месте, что ли...
Самошников стал пратически героем матча, ну, или хотя бы первого тайма.
А вполне мог бы стать антигероем, судя по началу.
Повезло ему.
И команде Спартак.
И нам тоже. )
Не заслужил вратарь Пари НН ТАКОГО: хорошо играл, надёжно, насколько мог.
Ладно. Проехали.
Capral
Capral
вчера в 22:47
Спартак с победой, всегда и везде!!!!!!!
Всё таки, спартаковский дух вездесущ, даже у резервного состава!!!!!!!
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 22:47
Вот это прекрасная новость. Поздравляю всех нас с победой!!!
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:47
Спартак и его болельщиков с уверенной Победой! Что запомнилось? - Мало было "разкюв" , ещё прибавился "волейболист" ! Не смотря на победу , игра не впечатлила , показалась какой то сумбурной что ли...
матос
матос
вчера в 22:47
с победой резерв Спартака! Самошников норм усиление .
ABir
ABir
вчера в 22:45
Спартак прекрасно отыграл в атаке, но что особенно приятно, что на ноль отыграла оборона КБ.
NbKA555
NbKA555
вчера в 22:44, ред.
С победой.Резерв без сыгранности,сыграл достойно.Самоха лучший,еще и забил сразу для уверенности.Мелькает надежда,что закроет железно правый фланг.Денисов сядет и подумает о том что незаменимых не бывает из-за лемита.Ждем Сочи.Всем добра!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 