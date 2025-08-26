«Спартак» разгромил «Пари НН» в матче Кубка России

1756237323

вчера, 22:42

«Спартак» обыграл «Пари НН» (4:0) в матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

На 12-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Спартака» Роман Зобнин. На 36-й минуте Илья Самошников удвоил преимущество «красно-белых». На 69-й минуте Антон Заболотный довёл счёт до разгромного. На 88-й минуте Даниил Зорин отправил четвёртый гол в ворота «Пари НН».

«Спартак» идёт на 1-м месте в группе С (7 очков), «Пари НН» занимает 3-е место (3 очка).