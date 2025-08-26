 
Главный тренер «Пари НН»: «„Спартак“ – не наш уровень, в целом я доволен»

вчера, 23:22
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)4 : 0Логотип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)Пари ННМатч завершен

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский высказался после крупного поражения от «Спартака» на групповом этапе Кубка России:

По поводу первого тайма – сказал ребятам, что это было лучшее исполнение с их стороны. Четыре ошибки, так свой перформанс уничтожать… Так нельзя делать. Поблагодарил ребят за феноменальную игру в первом тайме, структурно мы лучше выглядели, это факт. Вопрос исполнения. Не надо злиться. Сказал ребятам, что «Спартак» – не наш уровень, на который мы должны равняться сейчас. В целом я остался доволен. Ребята, которые вышли на замену, еще где‑то не адаптированы. В целом то, как ребята играли в первом тайме, топ. Надо с командами, которые соответствует нашему уровню, показывать тот же перформанс.

Нижегородцы пропустили от «красно-белых» четыре безответных мяча.

zbu8h382trec
zbu8h382trec
сегодня в 05:50
С таким подходом лучше играть в пердиве со своим уровнем.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 03:52
Да...простота хуже воровства...ехай на ..., непонятно откуда взявшийся крендель!
ABir
ABir
сегодня в 00:27
Действительно в этой игре НН до Спартака было, как до неба, но парижане молодцы, что не стали ставить автобус, показали вместе с КБ игру в футбол, пусть и в одни ворота.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:13
Алёша, а было бы к примеру 0 : 6 , xоть чуток бы огорчился?)
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 23:29, ред.
0:4 проиграли, нареканий нет, хорошо стелет солому мужик, с такой наглостью может и поверят, даже контракт продлят на радостях, хорошо же играли. Напоминает как в начале нулевых парни в руках с видом что ничего странного не происходит выносили из пятёрочки водку просто проходя мимо кассы прямо в выход, настолько было дерзко и нагло что охранники не тормозили потому что не могли в это поверить.
