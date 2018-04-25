  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Лига Чемпионов
  • Франция. Лига 1
  • Англия. Чемпионшип
  • Казахстан. Премьер-лига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Кубок Либертадорес
  • Норвегия. Высшая лига
  • Россия. 2-й дивизион. Центр
  • Россия. 2-й дивизион. Юг
  • Сербия. Суперлига
  • Словения. Первая Лига
  • Япония. J-Лига 1
Лига чемпионов 2017/2018, 1/2 финала1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль 5:2 Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома1.54.756.7
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал2.13.953.35
Россия. 2-й дивизион. Центр 2017/2018, 17 тур1X2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сатурн (Раменское)Сатурн -:- Логотип футбольный клуб Металлург Лп (Липецк)Металлург Лп---
Франция. Лига 1 2017/2018, 33 тур1X2
19:45 сегодня Логотип футбольный клуб КанКан -:- Логотип футбольный клуб ТулузаТулуза2.72.73.15

Владелец «Наполи» хочет приобрести еще один футбольный клуб

сегодня, 16:58

По данным из итальянских СМИ, владелец «Наполи» Аурелио Де Лаурентис желает приобрести еще один футбольный клуб.

Предполагается, что взор функционера пал на второй бельгийский дивизион, однако конкретное название клуба не называется. Потенциальная сделка может быть оформлена уже в самое ближайшее время. 

Де Лаурентис хочет последовать примеру владельцев «Манчестер Сити», которые также имеют сеть клубов по всему миру, а управляют ими через холдинг City Football Group.

Ранее сообщалось, что Роналдо хочет купить клуб Чемпионшипа.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Хендерсон: «Здоровье раненного болельщика - единственное, что имеет значение»
Сегодня, 17:48 0
Роналду подарил Рэшфорду свою футболку с автографом
Сегодня, 17:25 1
Президент «Лас-Пальмаса» сегодня был арестован полицией
Сегодня, 11:58 2
Куртуа подал в суд на бывшего тренера сборной Бельгии
Сегодня, 10:00 9
«Ливерпуль» забил пять, но осадок остался
Сегодня, 00:27Сергей Иванов в блоге Оценочные суждения23
«Блэкберн» вернулся в Чемпионшип
Вчера, 23:58 6
Обсудить
Все комментарии
RUSTY8
RUSTY8
сегодня в 17:10
а как же конфликт интересов им. УЕФА
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100