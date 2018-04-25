Владелец «Наполи» хочет приобрести еще один футбольный клуб

По данным из итальянских СМИ, владелец «Наполи» Аурелио Де Лаурентис желает приобрести еще один футбольный клуб.



Предполагается, что взор функционера пал на второй бельгийский дивизион, однако конкретное название клуба не называется. Потенциальная сделка может быть оформлена уже в самое ближайшее время.



Де Лаурентис хочет последовать примеру владельцев «Манчестер Сити», которые также имеют сеть клубов по всему миру, а управляют ими через холдинг City Football Group.



Ранее сообщалось, что Роналдо хочет купить клуб Чемпионшипа.