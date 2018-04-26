Иньеста в пятницу расскажет о своем будущем

Как сообщает испанская пресса, полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста в пятницу на пресс-конференции расскажет о своем будущем.
33-летний футболист ранее уже признавался, что это его последний сезон в составе «блаугранас» в качестве игрока. В конце этой недели станет ясно, где же продолжит свою карьеру легенда каталонского клуба.
Ожидается, что Иньеста перейдет в один из китайских клубов, а соглашение будет рассчитано на 3 года.
Плачте БарСуки . Замены нету у вас. А Месси без Иньесты превращается в обычного Кокорина)
Плачте БарСуки . Замены нету у вас. А Месси без Иньесты превращается в обычного Кокорина)
Теперь можно и поехать бабло рубить,без напряга.
Удачи ему.
Теперь можно и поехать бабло рубить,без напряга.
Удачи ему.
Что толку отдавать хорошую передачу партнеру, который не умеет играть в футбол?
Что толку отдавать хорошую передачу партнеру, который не умеет играть в футбол?