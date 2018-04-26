  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Кубок Либертадорес
  • Сербия. Суперлига
Лига Европы 2017/2018, 1/2 финала1X2
22:05 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал -:- Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М2.653.32.9
22:05 сегодня Логотип футбольный клуб МарсельМарсель -:- Логотип футбольный клуб ЗальцбургЗальцбург1.6744.8
Лига чемпионов 2017/2018, 1/2 финала1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария 1:2 Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал2.143.3

Иньеста в пятницу расскажет о своем будущем

сегодня, 09:21

Как сообщает испанская пресса, полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста в пятницу на пресс-конференции расскажет о своем будущем. 

33-летний футболист ранее уже признавался, что это его последний сезон в составе «блаугранас» в качестве игрока. В конце этой недели станет ясно, где же продолжит свою карьеру легенда каталонского клуба.

Ожидается, что Иньеста перейдет в один из китайских клубов, а соглашение будет рассчитано на 3 года. 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Милан» положил глаз на форварда «Севильи»
Сегодня, 10:11 3
Эмре Джан примет решение о своем будущем в ближайшие несколько дней
Сегодня, 09:10 8
«Наполи» хочет подписать Кьезу, «Фиорентина» требует за игрока 50 млн евро
Сегодня, 06:56 1
Агент: «„Наполи“ сделал запрос по Лено. Интерес „Атлетико“ – это слухи»
Сегодня, 05:42 0
«Интер» и «Милан» нацелились на полузащитника «Саутгемптона»
Сегодня, 04:37 4
«Ливерпуль» не отпустит Салаха в «Реал» даже за 200 млн фунтов
Сегодня, 04:22 54
Обсудить
Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 11:26
ну что же подождём, хотя он может пойти куда хочет, он уже легенда, вот кому в отличии от всяких инопланетных уже нечего доказывать
Майкл59ru
Майкл59ru
сегодня в 11:17
Иньеста действительно величайший футболист,достойный огромного уважения. Понял что больше не потянет и предпочёл не быть балластом и обузой,а просто уйти. И этим он заставил себя уважать ещё больше. Вот поэтому он навсегда и останется величайшим игроком,не то что пристарелый балерун из Мадрида,который будет за клуб бегать,пока всё поле Сантьяго Бернабеу песком в три слоя не засыпит. Хотя в этом ему его друг Рамос неплохо поможет )
dalex83
dalex83
сегодня в 11:07
Иньеста решил попробовать свои Силы в РПЛ.
Плачте БарСуки . Замены нету у вас. А Месси без Иньесты превращается в обычного Кокорина)
Aslanergazy
Aslanergazy
сегодня в 11:00
Модрич стал концом каталонца!
holms918
holms918
сегодня в 10:42
Дождёмся пятницы, узнаем.
No problem
No problem
сегодня в 10:36
Каспер завоевал все че можно на высшем уровне.
Теперь можно и поехать бабло рубить,без напряга.
Удачи ему.
Не спартак
Не спартак
сегодня в 10:24
Поедет в Америку?
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 10:15
Ждём-с!
cevin cigan
cevin cigan ответил ndedov
сегодня в 10:01
ndedov:
Ждём новостей
От джина!
ndedov
ndedov
сегодня в 09:57
Ждём новостей
ВааС
ВааС
сегодня в 09:56
Тутошний парень из чувашии поведает куда он уйдет())))
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 09:51
Чтобы показать себя в Китае, ему нужны толковые партнеры.
Что толку отдавать хорошую передачу партнеру, который не умеет играть в футбол?
Алексей Буренин
Алексей Буренин
сегодня в 09:49
Ждем недождемся
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 09:37
Первый узнает.................джин.............(барсуки,он вам расскажет...)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100