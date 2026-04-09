Полузащитника «Ахмата» Силву дисквалифицировали на два матча РПЛ

сегодня, 18:33

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) 9 апреля провёл заседание, на котором были приняты следующие решения по матчам 23-го тура Российской Премьер-Лиги:

«Ахмат» – «Краснодар»

– За выход за пределы технической зоны тренер-селекционер грозненской команды Адель Сасси оштрафован на 10 тысяч рублей. Ещё на столько же клуб оштрафован за скандирование зрителями оскорбительных выражений.

«Спартак» – «Локомотив»

– За скандирование зрителями ненормативной лексики и оскорбительных выражений «красно-белые» получили штраф в размере 200 тысяч рублей.

«Сочи» – «Рубин»

– За появление на футбольном поле постороннего лица команде из Краснодарского края придётся заплатить штраф в 20 тысяч рублей.

Также за агрессивное поведение полузащитник «Ахмата» Исмаэл Силва дисквалифицирован на 2 матча чемпионата России.

Кроме того, за применение нецензурной лексики во время интервью санкции применены к главному тренеру махачкалинского «Динамо» Вадиму Евсееву.

пират Елизаветы
сегодня в 19:28
жаль, что не до конца сезона дисква Исмаэл Силвы.
и так пользы мало.
