Полузащитника «Ахмата» Силву дисквалифицировали на два матча РПЛ

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) 9 апреля провёл заседание, на котором были приняты следующие решения по матчам 23-го тура Российской Премьер-Лиги:
«Ахмат» – «Краснодар»
– За выход за пределы технической зоны тренер-селекционер грозненской команды Адель Сасси оштрафован на 10 тысяч рублей. Ещё на столько же клуб оштрафован за скандирование зрителями оскорбительных выражений.
«Спартак» – «Локомотив»
– За скандирование зрителями ненормативной лексики и оскорбительных выражений «красно-белые» получили штраф в размере 200 тысяч рублей.
«Сочи» – «Рубин»
– За появление на футбольном поле постороннего лица команде из Краснодарского края придётся заплатить штраф в 20 тысяч рублей.
Также за агрессивное поведение полузащитник «Ахмата» Исмаэл Силва дисквалифицирован на 2 матча чемпионата России.
Кроме того, за применение нецензурной лексики во время интервью санкции применены к главному тренеру махачкалинского «Динамо» Вадиму Евсееву.
